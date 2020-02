Onde assistir a Portuguesa x Vasco, pelo Campeonato Carioca?

Cruzmaltino entra em campo neste domingo (9) já eliminado da Taça Guanabara; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já eliminado da , o entra em campo contra a Portuguesa, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Vasco DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a recuperação no Carioca / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Animado após a vitória sobre o Oriente Petrolero na , o Vasco entra em campo com o time modificado, uma vez que está focado para a estreia na Copa do no meio da semana.

Assim como o Cruzmaltino, a Portuguesa também entra em campo já eliminada. Para o confronto, o time não poderá contar com Marcão e Luiz Gustavo, além de Léo e Robson.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Alexandre Melo; Juninho, Bruno Gomes; Gabriel Pec, Caio Lopes, Vinícius

Provável escalação da Portuguesa: Jefferson (Max), Waldir, Dilsinho, Guerra e Diego Maia; Maicon Douglas, Muniz, Romarinho, Chay, Pimenta e Adriano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 4 x 1 Macaé Campeonato Carioca 29 de janeiro Volta Redonda 2 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 3 de fevereiro

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Vasco Campeonato Carioca 2 de fevereiro Vasco x Oriente Petrolero Copa Sul-Americana 5 de fevereiro

