Onde assistir a Patrocinense x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes se enfrentam neste domingo (16), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sexta rodada do , o via tá Patrocínio enfrentar o Patrocinense, no domingo (16), às 19h (de Brasília). A partida não terá transmissão da TV aberta, apenas pelo canal pay-per-view, Premiere.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Patrocinense x Cruzeiro DATA Domingo, 16 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Pedro Alves do Nascimento - Patrocínio, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: © Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O duelo terá transmissão no canal pay-per-view, Premiere. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca de retomar a liderança do Mineirão, o Cruzeiro tenta a vitória no jogo de domingo, após um empate contra o São Raimundo, na estreia da Copa do .

Já o Patrocinense busca a vitória para tentar se aproximar da zona de classificação para as semifinais do Mineiro.

Provável escalação do Patrocinense: Thiago Passo; Ian, Alisson, Felipe, Rodney; Iago, Alemão, Davi, Giba; Gladiador, Jayme

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Adriano, Jadsom, Éverton Felipe e Maurício; Jhonata Robert (Alexandre Jesus) e Roberson (Judivan)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro Campeonato Mineiro 2 de fevereiro São Raimundo 2 x 2 Cruzeiro 13 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 20 de fevereiro 19h15 (de Brasília) Cruzeiro x Uberlândia Campeonato Mineiro 1 de março 16h (de Brasília)

PATROCINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 1 x 0 Coimbra Campeonato Mineiro 2 de fevereiro Tombense 2 x 0 Patrocinense Campeonato Mineiro 8 de fevereiro

Próximas partidas