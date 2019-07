Onde assistir a Palmeiras x Internacional, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Duelo de ida será disputado na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque

A bola vai voltar a rolar no futebol brasileiro. Após um mês de paralisação devido a , e entram em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo pela RBS (filial da TV Globo no Rio Grande do Sul), além do canal Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Internacional DATA Quarta-feira, 10 de julho LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pela RBS (filial da TV Globo no Rio Grande do Sul), além do canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o chegou às quartas de final após ter eliminado o com duas vitórias.

O técnico Felipão poderá contar com o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, que acabou de retornar da seleção paraguaia.

Provável escalação:

INTERNACIONAL

Após a lesão muscular de Zeca, o lateral-direito Bruno assume a titularidade ao menos pelas próximas três semanas.

"Quando o professor dá oportunidade, tem que estar preparado. Venho correspondendo. A gente quer evoluir, vem treinando forte para ajudar. É muito ruim o companheiro se machucar, veio treinando a intertemporada toda bem. Pintando a oportunidade, temos que agarrar com as duas mãos", disse o jogador.

Após um período de treinamentos em Atibaia, o técnico Odair Hellmann encaminhou o time para o duelo contra os paulistas com o retorno do tripé de volantes, tendo Patrick deslocado para o lado esquerdo do meio-campo e sem D'Alessandro

Escalação: