Como o Palmeiras volta no pós-Copa América para enfrentar o Inter?

A equipe comandada por Felipão movimentou o mercado de transferências e se prepara visando uma verdadeira maratona de jogos

Líder e invicto no Brasileirão, cotado como um dos favoritos para avançar às fases mais agudas de Libertadores e Copa do , o terá um mês de julho lotado de compromissos decisivos neste retorno após a pausa para a . O primeiro desafio da equipe de Felipão será nesta quarta-feira (10), contra o , pela ida das quartas de final da . E o que o torcedor pode esperar ver em campo no Allianz Parque?

Durante a intertemporada, o Palmeiras sofreu a primeira derrota após três meses de invencibilidade: foi no amistoso contra o , que bateu o atual campeão brasileiro escalado com o que tinha de melhor por 2 a 1. O também teve jogos-treino contra Operário [2 a 2, com equipe reserva] e Oeste [vitória por 2 a 1 em teste com as mais diversas formações e alterações]. As principais notícias, contudo, foram no vai-e-vem do mercado.

O que mudou no time desde a Copa América?

Neste período sem jogos, as grandes mudanças aconteceram na formação do elenco: jogador com passagem pela seleção brasileira, Ramires ainda faz trabalhos físicos para se recondicionar da melhor forma ao futebol jogado por aqui. Além disso, Juninho e Guerra foram emprestados para o .

Lesão de Mayke

Já o lateral-direito Mayke segue a sofrer com lesões. O lateral-direito sofre com dores no púbis e não tem participado das atividades em campo. O meia Angulo, colombiano que subiu para reforçar o elenco profissional, também está no departamento médico tratando de uma pancada. A boa notícia é a recuperação do atacante Willian Bigode, que ainda não atuou em 2019. Ou seja, nenhuma das novidades deverá entrar em campo neste primeiro momento.

Desta forma, o Palmeiras deverá manter o que tem de melhor para enfrentar o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Calendário, o maior desafio?

Também é notável o desafio imposto aos alviverdes por conta do calendário. Em 26 dias, serão oito jogos por três competições diferentes. A dúvida é saber como o time vai se comportar.