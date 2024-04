Onde assistir a Londrina x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio do Café; confira como acompanhar na TV e no streaming

Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Londrina e Ypiranga se enfrentam neste domingo (28), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa).

O Londrina busca se recuperar do empate em 1 a 1 contra o confiança na estreia do campeonato. A equipe paranaense precisa de um bom resultado para se manter na briga pelo acesso à segunda divisão nacional.

Do outro lado, o Ypiranga chega confiante para a partida aoós conquistar uma importante vitória sobre o CSA por 3 a 1 na última rodada. A equipe busca manter a boa fase e conquistar mais três pontos para se aproximar da Série B.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Londrina: Arthur, Thiago Ennes, Davi, João Maistro e pedro Cacho; kady, Tauã e Rafael Longuine; Henrique Rafael, Iago Telles e Daniel Amorim Técnico: Emerson Ávila

Ypiranga: Alexander; WIllian Gomes, WIndson, Fernando Fonseca e Yohan; Reifit, Anderson Uchoa, Lucas e Tadei; Carius e Johnatan Ribeiro Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Londrina

Maurício Lima foi expulso na primeira rodada e cumprirá suspensão.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 16h30h (de Brasília)

Local: Estádio do Café - Londrina, Paraná

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa (árbitro), Rogério de oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo (assistentes) e Maykon Brito de Freitas (quarto árbitro)