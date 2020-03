Onde assistir a Inter de Limeira x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista?

Verdão entra em campo neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a vitória na Copa Libertadores no meio da semana, o Palmeiras volta suas atenções para o . A equipe de Vanderlei Luxemburgo visita a Inter de Limeira neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Limeira x DATA Sábado, 14 de março de 2020 LOCAL Estádio Major José Levy Sobrinho - Limeira, BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras quer a vitória no Paulista

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de três empates consecutivos no Campeonato Paulista e ocupando a vice-liderança do Grupo B, com 18 pontos, o Palmeira mira na vitória neste sábado fora de casa.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve utilizar uma equipe mista, apesar da pausa na Libertadores.

Por outro lado, a Inter de Limeira deve entrar em campo com força máxima. Com 10 pontos, a equipe está a três pontos do segundo colocado, .

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; G. Menino, V. Hugo, Felipe Melo e V. Luis (D. Barbosa); Zé Rafael e Patrick de Paula; Scarpa, Lucas Lima e Rony; William.

Provável escalação da Inter de Limeira: Magrão; Léo, Victor, Oliveira e Vançan; Córdoba e Marquinhos; L. Braga, M. Rangel e Thomaz; Tcharlles.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Campeonato Paulista 7 de março Palmeiras 3 x 1 Guaraní 10 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bolívar x Palmeiras Copa Libertadores adiado - x Palmeiras Campeonato Paulista 22 de março 16h (de Brasília)

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 1 Campeonato Paulista 1 de março Água Santa 1 x 1 Inter de Limeira Campeonato Paulista 8 de março

Próximas partidas