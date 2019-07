Onde assistir a Grêmio x Libertad, pelas oitavas de final da Libertadores

Equipes fazem o primeiro jogo das oitavas de final nesta quinta-feira (25), na Arena

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o recebe o nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena. O jogo de volta está marcado para o dia 1º de agosto, no . A partida não será transmitida nos canais brasileiros, somente no Facebook Watch. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Libertad DATA Quinta-feira, 25 de julho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida não será transmitida nos canais de TV, somente no Facebook Watch. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após a classificação para a semifinal da Copa do e o empate com o na última rodada do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a Libertadores.

Paulo Victor, Leonardo, Kannemann e André, que nem haviam sido relacionados para o Gre-Nal, participam normalmente das atividades e devem entrar em campo na quinta-feira. Desta forma, o técnico Renato Gaúcho conta com o grupo completo e deve escalar a equipe com força máxima.

Provável escalação:

LIBERTAD

Grêmio e Libertad já se encontraram duas vezes em 2019. Pela fase de grupos, os paraguaios levaram a melhor em Porto Alegre, vitória por 1 a 0, enquanto o Tricolor venceu em Assunção. marcou duas vezes no 2 a 0 gremista.

"Somos um time experiente, mas todos os jogos são diferentes. Vamos encontrar um time muito mais complicado. No mata-mata, é diferente. Chegamos aqui pensando em levar um bom resultado para Assunção e garantir a classificação", disse Riveros que atuou no Grêmio entre 2013 e 2015.

O Libertad ficou como líder do grupo H, com 12 pontos, enquanto a equipe gaúcha ficou em segundo, com 10.