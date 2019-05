Onde assistir a Corinthians x São Paulo, pelo Brasileirão

Clássico paulista está marcado para este domingo (26), na Arena Corinthians

e fazem o clássico da sexta rodada do Brasileirão neste domingo (26), às 19h (de Brasília), na Arena. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x São Paulo DATA Domingo, 26 de maio LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x São Paulo será exibido pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Após vencer o por 2 a 0 pela segunda fase da , o volta suas atenções para o Brasileirão. Ocupando a oitava posição, com oito pontos, o time de Carille entra em campo com o possível retorno de Manoel. O zagueiro está à disposição depois de defalcar a equipe no meio da semana.

Escalação provável:

SÃO PAULO

Terceiro colocado, com 11 pontos e dois a menos que o líder , o Tricolor entra em campo mirando a liderança da competição, e sem Liziero, lesionado, e Toró, suspenso.

Por outro lado, Pato irá reencontrar o seu ex-clube após perder 10 jogos.

Provável escalação: