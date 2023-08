Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (31), a partir das 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense recebe o Olimpia na noite desta quinta-feira (31), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Quem avançar enfrentará nas semifinais o Internacional, que eliminou o Bolívar. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois de empatar com o Athletico-PR por 2 a 2 no Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para o mata-mata da Libertadores. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor entra em campo podendo perder por até um gol de diferença.

"Nosso time tem uma característica muito pronta, dificilmente tentamos sair do que fazemos de melhor. A cobrança é que estejamos cientes dos perigos do Olimpia, que a gente se prepare para tudo que eles possam nos surpreender. Temos que estar bem focados e fazer o que fazemos de melhor", afirmou o zagueiro Nino.

Na Libertadores, o Fluminense garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Argentinos Juniors por 3 a 1 no placar agregado. Na primeira fase, ficou na liderança do Grupo D, com 10 pontos.

Já o Olimpia, que vem de vitória sobre o Sportivo Luqueño por 1 a 0 pelo Campeonato Paraguaio, precisa vencer por três gols de diferença para garantir a vaga direta para as quartas de final. Caso vença por dois gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

Vale lembrar que o Olimpia eliminou o Flamengo, atual campeão da Libertadores, nas oitavas de final. Na primeira fase ficou na liderança do Grupo H, com 14 pontos, quatro a mais que o Atlético Nacional, segundo colocado.

Prováveis escalações

Olimpia: Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Cardozo, Alejandro Silva, Martínez e Richard Ortiz; Ivan Torres e W. Gonzalez. Técnico: Francisco Arce.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Lima), Ganso; Keno, Arias, Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Olimpia

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Marcelo, machucado, está fora.

Quando é?