Olho na base: o que o Palmeiras precisa contratar em 2020?

Após 2019 histórico nos números e fraco dentro de campo, o Palmeiras volta seu olhar para 2020 e aposta na vencedora base

Ao olhar para os números, é difícil não apontar a campanha do em 2019 como muito boa: o teve um dos melhores desempenhos de sua história no Brasileirão e pode empatar em número de pontos com as campanhas vencedoras de 2016 e 2018. No entanto, a realidade é outra.

A régua subiu, os rivais melhoraram e o Palmeiras parece ter ficado parado recolhendo os louros: os palmeirense viram o , único clube que rivaliza com o Verdão em poderio econômico, montar um verdadeiro esquadrão e vencer a tão sonhada Libertadores, no mesmo fim de semana que foi campeão do Campeonato Brasileiro.

Assim, para 2020, a metodologia de trabalho do Palmeiras deve mudar. Com Mano Menezes garantido como treinador por Alexandre Mattos, as mudanças devem se concentrar dentro do elenco, e não na comissão técnica.

O grupo de hoje, envelhecido, deve ter seu ciclo encerrado no Verdão: alguns dos atletas com mais tempo de casa devem ser substituídos por jogadores da base, e o investimento deve se concentrar em reforços de peso, daqueles que chegarão para vestir a camisa e serem titulares indiscutíveis.

Assim, a Goal trouxe para você uma matéria que conta toda a situação do Palmeiras, e onde o clube deve investir. Entenda:

Goleiros

Goleiros: Weverton, Jaílson e Fernando Prass.

Analisando os goleiros, talvez fique mais fácil de entender a mudança de perfil que Mattos realizará no elenco do Palmeiras: o titular continuará sendo Weverton, um dos melhores da posição que atua no , mas entre Fernando Prass e Jaílson, dois ídolos com bom tempo de casa, a tendência é que só um retorne para 2020.

Assim, como o contrato dos veteranos se encerra, o que se especula é que Prass não terá seu vínculo renovado e Vinícius Silvestre, da base do clube, hoje emprestado ao CRB, retorne e seja integrado ao elenco no lugar do ídolo.

Defensores

Laterais: Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Mayke e Victor Luis

Zagueiros: Vitor Hugo, Gustavo Gómez, Luan, Antônio Carlos e Edu Dracena

As laterais são uma das posições mais questionadas pela torcida do Palmeiras. Os jogadores da posição não convencem, mesmo com quase todos já tendo tido bons momentos com a camisa do clube. O Verdão, então, deve mexer bastante nos lados de campo, e nenhum dos quatro atletas deve estar muito seguro no elenco do clube, caso apareça uma proposta.

De qualquer jeito, a tendência é que Lucas Esteves, lateral-esquerdo de 19 anos, da base, ganhe mais espaço no elenco profissional. Além dele, é muito provável que o Palmeiras vá ao mercado procurar um nome de peso para assumir a titularidade da esquerda, já que Diogo Barbosa é um dos nomes mais criticados dentro do grupo do Verdão.

Hoje, a zaga do Palmeiras está consolidada: Vitor Hugo e Gustavo Gómez formam, em teoria, uma das melhores duplas do Brasil. No entanto, o banco de reservas deve ser rejuvenescido.

Com 38 anos e sem contrato para 2020, o vínculo de Edu Dracena não deve ser renovado. Além dele, Antônio Carlos não vem jogando muito, mas deve despertar interesse de outros clubes com menos poderio financeiro e pode deixar o Palmeiras.

Para repor essas peças, a história é a mesma: Pedrão, zagueiro da base, hoje emprestado ao , deve ganhar muito espaço e ser importante peça de reposição no ano que vem.

Meias

Volantes: Felipe Melo, Thiago , Jean, Bruno Henrique, Ramires e Matheus Fernandes

Meias: Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Hyoran, Zé Rafael e Raphael Veiga

Nenhum clube brasileiro gasta mais que o Palmeiras em seu meio de campo. Felipe Melo, Ramires, Gustavo Scarpa e Lucas Lima todos tem salários milionários, e pior: vários destes nomes não convencem. Aí sim, deve ser uma posição que deve ganhar muito fôlego e ter uma cara nova.

Felipe Melo é titular indiscutível da posição, mas já tem 36 anos e faz muito barulho fora de campo. Thiago Santos não tem capacidade técnica para ser titular. Jean é mais uma daquelas "renovações de contrato absurdas" do Palmeiras, e não deve ficar para 2020, caso apareça alguma proposta.

Na frente deles, Bruno Henrique é titular, mas vive momentos conturbados (sua esposa chegou a ser cobrada por integrantes da torcida), e pode não ficar para o ano que vem. Atrás dele, Ramires foi contratado como a solução, mas só jogou quatro vezes neste ano. Matheus Fernandes é outro que foi quase invisível em 2019, e deve ter mais espaço no futuro próximo.

Assim, no mínimo dois destes nomes não devem ficar para 2020 (Bruno Henrique e Jean são os favoritos). No lugar deles, Ramires deve ganhar espaço e dois garotos da base, Patrick de Paula e Gabriel Menino, serão integrados ao elenco.

Para a armação, a tendência é que o Palmeiras abra os cofres novamente: é aí que deve se concentrar os investimentos do clube para 2020. Lucas Lima tem salário milionário, mas não produz, Zé Rafael vem decepcionando, e Hyoran e Raphael Veiga não jogam com Mano Menezes. Assim, o único jogador que vem tendo bons minutos é Gustavo Scarpa (e mesmo assim, ele vem sendo contestado pela torcida)

Desta forma, é bem possível que jogadores que tem mercado, como Hyoran e Raphael Veiga, sejam negociados. O Palmeiras também negociaria de bom grado Lucas Lima, mas é improvável que hajam compradores, devido ao seu alto salário.

Atacantes

Pontas: Dudu, Willian, Carlos Eduardo e Iván Angulo

Centroavantes: Luiz Adriano, Deyverson, Borja e Henrique Dourado

O ataque do Palmeiras deve ser completamente reformulado para o ano que vem: poucos jogadores da função devem ser mantidos para o ano que vem.

Nas pontas, Dudu é o principal jogador do Palmeiras nesta década e obviamente ficará. Willian também é querido pela torcida e deve ficar. Atrás deles, não tem nada: Carlos Eduardo talvez seja o maior fracasso do Verdão no ano e Felipe Pires chegou e já foi embora.

Assim, três meninos devem ganhar espaço: Artur, que volta de empréstimo do depois de excelente Brasileirão, Iván Angulo, destaque da seleção colombiana sub-20, e Gabriel Verón, grande craque da conquista do mundial sub-17 pelo Brasil. Ainda assim, outro nome de peso pode chegar.

Para o comando da área, também, hoje no elenco, existe um grande nome, e atrás dele, é tudo terra arrasada. Luiz Adriano chegou e parece ter resolvido esse problema crônico. No banco de reservas, no entanto, as opções são Borja, Deyverson e Henrique Dourado.

O colombiano vive uma carreira de altos e baixos no Verdão que não parece estar próxima de se reerguer, Deyverson talvez seja o nome mais criticado pela torcida hoje, além de não convencer dentro de campo e Dourado não tem contrato para o ano seguinte e deve deixar o clube.

Assim, é muito possível que outro nome chegue para ao menos, disputar posição no banco de reservas.