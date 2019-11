Felipe Melo é suspenso e desfalca Palmeiras por cinco jogos

STJD puniu o volante por cinco partidas, depois do atleta ter feito gestos obscenos direcionados à torcida do Santos

O perderá um de seus principais jogadores nesta "caça" ao Flamengo, no Brasileirão. Trata-se de Felipe Melo, suspenso por cinco jogos após decisão do STJD, realizada na audiência desta segunda-feira. O atleta foi denunciado depois de ter feito gestos ofensivos direcionados à torcida do .

No clássico disputado no dia nove de outubro, após vitória do Santos por 2 a 0, a torcida do Alvinegro Praiano começou a proferir xingamentos ao volante do Palmeiras. Felipe Melo reagiu as ofensas e foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cuja pena varia de dois a seis jogos de gancho.

Assim, caso a suspensão seja mantida, Felipe Melo perderia vários jogos importantes: o clássico diante do Corinthians, no Pacaembu, neste próximo dia 09, além de confrontos contra equipes que brigam pela Libertadores, como o , no dia 17, e o , no dia 24.

O Palmeiras já anunciou que irá recorrer da decisão e irá tentar conseguir um abrandamento da pena em outra audiência. Em contrapartida, o atacante Willian também foi julgado, mas foi absolvido da acusação e poderá atuar nos próximos jogos do .