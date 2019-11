Lucas Lima enfim faz um gol pelo Palmeiras em 2019 e até Tite é lembrado

O meia-atacante demorou 37 partidas até estufar as redes neste ano, em duelo contra o Vasco, e não faltou reação bem-humorada

Acabou a espera! Após 36 jogos, considerando todas as competições, Lucas Lima enfim fez o seu primeiro gol pelo em 2019.

O meia-atacante, titular contra o , em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, abriu a contagem dentro de São Januário ao aproveitar sobra de bola de uma jogada construída por ele mesmo.

E ainda que o Vasco tenha chegado a um empate através de gol-contra do palmeirense Mayke, o lado bem-humorado do torcedor deu as caras na internet para comemorar o gol de Lucas Lima. Sobrou até para Tite, técnico da seleção brasileira, que marcou presença em São Januário - no final das contas, o Alviverde vendeu por 2 a 1.

