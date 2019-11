Palmeiras conquista um rótulo: o de grande decepção do Brasil em 2019

O Alviverde não conseguiu estar à altura das expectativas e viu o Flamengo tomar todo o protagonismo no futebol

O terminou 2018 batendo recordes históricos em seu título brasileiro e começou a atual temporada em alto nível. O primeiro insucesso foi a derrota para o na semifinal do , mas a ferida sarou rapidamente em meio aos bons resultados no primeiro turno do Brasileirão e fase de grupos da Libertadores.

A equipe então treinada por Luiz Felipe Scolari entrou na pausa para a como melhor time do – ao menos em resultados. Liderava a Série A e tinha pela frente jogos de mata-mata importantes.

Mas depois do título da seleção brasileira, tudo começou a ir abaixo no Alviverde: foi eliminado da pelo e caiu na Libertadores depois de sofrer uma virada para o . Enquanto isso, as derrapadas no Brasileirão não eram perdoadas por um que começava a mostrar todo o poderio de um time pronto para fazer história após a chegada do técnico Jorge Jesus.

Felipão foi demitido após derrota inapelável por 3 a 0 justamente para o Flamengo, que lhe tomou a liderança do Brasileirão para jamais entregar. A chegada de Mano Menezes melhorou o time, mas o clima já era de pressões pela falta de títulos na temporada.

A derrota por 2 a 1 para o Grêmio neste domingo (24), pela 34ª rodada do Brasileirão, oficializou o título brasileiro para o Flamengo ao mesmo tempo em que de certa forma oficializou também a temporada 2019 do Palmeiras como decepcionante.

👑👑👑 E agora seu povo pede o mundo de novo, @flamengo! Parabéns pela temporada histórica! pic.twitter.com/ovYw30I9qT — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 24, 2019

Ainda que a campanha no Brasileirão não estivesse tão diferente em relação à do último ano, quando o Palmeiras foi campeão, e que a derrota na campanha para manter o título nacional tenha sido mais por mérito de um Flamengo já histórico, a sucessão de insucessos faz do Palmeiras 2019 uma das grandes decepções do Brasil exatamente por ter fracassado na hora de estar à altura de todas as expectativas.