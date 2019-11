Dudu: 'homem clássico' do Palmeiras reencontra Corinthians, rival mais 'cascudo'

Camisa 7 palmeirense não marca contra o maior rival desde 2016, mas é a grande esperança alviverde para o jogo deste sábado

Desde que chegou ao há quase cinco temporada, Dudu sempre foi um dos principais jogadores do time. Seu desempenho nos clássicos chamou a atenção da torcida, que logo o adotou como ídolo. Porém, seu números contra o não são tão bons assim.

Neste sábado, Palmeiras e Corinthians se encontram no Pacaembu, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão. O estádio, por sinal, foi palco do segundo e último gol de Dudu contra o Alvinegro, em 2016. No daquele ano, o Palestra venceu a partida por 1 a 0.

O atacante palmeirense se recuperava de lesão e por isso começou o jogo no banco de reservas. Aos 16 minutos da segunda etapa, ele entrou no lugar de Robinho. Aos 30, um pênalti foi assinalado para o Corinthians. Lucca cobrou, Prass defendeu e iniciou o contra-ataque do Alviverde, que terminou com um gol de cabeça do baixinho Dudu. A vitória deu fim a um jejeum de 21 anos sem vitórias do Palmeiras sobre o maior rival no Pacaembu.

"Este ano é outro momento, outra história, e será mais uma partida bem complicada. Eles venceram no meio de semana e virão embalados, mas nós estamos muito focados e iremos fazer de tudo para realizar um bom jogo. Espero que a torcida lote o Pacaembu, nos apoie bastante, como sempre faz, e nos ajude a sair de campo com o resultado positivo”, afirmou o camisa 7.

Dudu completou 50 clássicos no último dia 30, contra o . E justamente contra o Corinthians ele tem o pior retrospecto e marcou menos gols. Foram somente dois gols em 16 partidas. Além disso, o time do Parque São Jorge tem mais vitórias: 8 contra 5 dos palestrinos.

Mas Dudu é a principal esperança para dar a vitória ao Palmeiras. Tentando diminuir a diferença de pontos para o , líder da competição, o time de Mano Menezes reencontra o maior rival em má fase - embora a vitória no meio de semana por 3 a 2 tenha dado mais confiança ao time depois da saída de Fábio Carrile. Lembrando que o Corinthians será dirigido por Dyego Coelho até o final do ano, quando então assume o novo comandante, Tiago Nunes.

Confira o retrospecto de Dudu em clássicos:

Números totais:

50 jogos

23 vitórias

9 empates

18 derrotas

10 gols

15 assistências

Dudu x Corinthians:

16 jogos

5 vitórias

3 empates

8 derrotas

2 gols

3 assistências

Dudu x São Paulo:

15 jogos

10 vitórias

3 empates

2 derrotas

4 gols

5 assistências

Dudu x :

19 jogos

8 vitórias

3 empates

8 derrotas

4 gols

7 assistências