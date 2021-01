Odegaard, uma eterna promessa emprestada pela 4ª vez e que ainda não vingou

Jovem promessa do Real Madrid é emprestada ao Arsenal para buscar na Premier League os minutos que não teve em LaLiga com Zidane

O meia Martin Odegaard, de apenas 22 anos, é o mais novo reforço do Arsenal. O jogador vestirá a camisa 11 dos Gunners, a princípio, até o final da temporada, para ter mais minutos em campo, algo que não teve com Zidane no Real Madrid. Esse será o quarto empréstimo da curta carreira do norueguês, que pretende finalmente deixar de ser a eterna promessa que ainda não vingou no alto escalão do futebol europeu.

Martin Odegaard sempre foi tido como um dos jovens mais badalados do futebol mundial e rapidamente chamou a atenção do , que contratou o norueguês ainda com 16 anos.

Por conta da pouca idade, o clube merengue adotou a comum estratégia de emprestar o jogador, para que pudesse ganhar mais experiência em clubes de menor expressão. Então, o norueguês foi emprestado primeiro ao Heerenven e depois ao Vitesse, ambos da .

Mesmo bem jovem, Odegaard teve destaque nos dois clubes, principalmente no segundo, onde marcou 11 gols em 39 partidas, dando indícios de que realmente atenderia às expectativas.

Contudo, o Real Madrid resolveu emprestá-lo novamente, desta vez ao , também da , naquela que seria uma ótima oportunidade para o meia se adaptar ao futebol espanhol, mesmo sem vestir a camisa merengue.

E o norueguês realmente decolou em LaLiga. Foi um dos principais nomes de sua nova equipe, que fez uma campanha surpreendente na temporada passada. E com quatro gols e seis assistências apenas na Liga da Espanha, o jogador se colocou entre os destaques da temporada no país

Então, após o bom desempenho em 2019/20, o Real resolveu antecipar sua volta, dando indícios de que iria finalmente utilizar a eterna promessa. Contudo, Odegaard não ganhou os minutos que esperava, atuando em apenas nove das 25 partidas do Madrid na temporada, muitas delas vindo do banco de reservas.

Sem o espaço que imaginou ter, ele embarcou para mais um empréstimo, desta vez ao Arsenal, que busca reagir na Premier League. Agora, o meia chega para assumir o lugar deixado por Mesut Özil, negociado com o Fenerbahçe, da Turquia. Inclusive, Odegaard irá vestir o mesmo número utilizado pelo alemão durante seus primeiros anos em Londres.

“O Martin é, claro, um jogador que todos conhecemos muito bem e, embora ainda jovem, joga em nível superior há algum tempo. Ele nos fornecerá opções ofensivas de qualidade e estamos todos empolgados para integrá-lo aos nossos planos”, declarou Mikel Arteta, treinador do Arsenal.

Mas mais do que substituir Ozil ou ajudar na reação dos Gunners, Odegaard chega a Londres para ganhar os minutos que não teve em Madrid e se consolidar jogando por um clube do alto escalão europeu. E com a má fase de Willian e Pepe, o meia de 22 deve realmente ter mais oportunidades com o técnico espanhol, para quem sabe deixar a eterna promessa.