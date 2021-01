Arsenal se recupera na Premier League embalado por jovens valores

Após sequência de derrotas que deixou Arteta na berlinda, time de Londres começa a achar seu caminho sem depender dos medalhões

O conseguiu uma importante e imponente vitória nesse sábado (2). O time comandado por Mikel Arteta bateu o de Sam Allardyce (aquele) e conquistou sua terceira vitória seguida na Premier League. Um dos motivos claros que levaram o clube a se reencontrar com as vitórias foi o maior protagonismo de jovens jogadores, que fizeram a diferença na partida contra os Baggies.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Depois de uma terrível sequência em que o time jogava mal e ainda perdia os jogos, os Gunners viram de perto a zona de rebaixamento e agora começam a respirar aliviados após três vitórias seguidas.

Mais times

Embora o time não tenha contado com Gabriel Martinelli no jogo contra o West Brom, são os jovens que parecem os principais aliados de Arteta nessa fase que parece uma recuperação da confiança e do estilo de jogo do clube.

Contra o West Brom o destaque foi o jovem lateral escocês Kieran Tierney. Foi dele o belo gol que abriu o marcador, além de contribuir com a assistência para o quarto tento. Aos 23 anos, Tierney se mostra uma das principais opções ofensivas que Arteta tem à sua disposição no Arsenal.

Já que Özil vive um drama particular nos Gunners e não deve mais atuar com a camisa do clube, o Arsenal se viu na necessidade de um meio-campista de criação e articulação de jogadas. Dani Ceballos não vem rendendo mais o que se espera dele, mas o jovem da base Emile Smith Rowe ganha cada dia mais espaço e se mostra um candidato forte para a vaga no meio.

Smith Rowe duela com Sawyers (Foto: Getty Images)

Rowe tem apenas 20 anos, mas seus números na sua primeira temporada na equipe principal do Arsenal já são dignos de nota. O meia participou de sete partidas até aqui, em todas as competições, e marcou um gol e deu quatro assistências. Arteta parece ter achado o meio-campista que tanto precisava.

Bukayo Saka é aquele caso de jogador que vem tão bem e joga com tanta segurança, que nem parece que tem apenas 19 anos. Já titular incontestável, o jovem inglês marcou um dos gols dessa noite e mais uma vez mostrou que pode ser um atleta de impacto no grupo. Desde agosto de 2019, o jovem tem participação em 22 gols (7 gols e 15 assistências).

Ainda há nomes que contribuem com menos frequência, mas que são peças que Arteta demonstra confiança como Nketiah, Willock e outros.

O jogo contra o fraco West Brom parece ter vindo no momento perfeito para Arteta. Em plena recuperação, o time do Arsenal finalizou 21 vezes e acertou a meta de Johnstone 12 vezes. Esse é o maior número tanto de finalizações quanto chutes no alvo dos Gunners em todo o período que Arteta é técnico da equipe. Isso resultou no 4 a 0 que foi a maior vitória do time londrino jogando fora de casa sob o comando do espanhol.