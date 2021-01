Zidane insistiu em ter Odegaard no Real - meses depois, virou peça descartável

O meia vinha se destacando na Real Sociedad, foi reintegrado ao elenco dos merengues, elogiado... e sumiu

Parecia que finalmente, Martin Odegaard teria a sua chance de brilhar no Real Madrid. Contratado em 2015, quando ainda tinha 16 anos, o atleta era cotado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Após passar quase três temporadas rodando entre a base e o profissional, a espera de oportunidades, e ficar outras três temporadas emprestado, o atleta foi reintegrado ao elenco principal dos merengues para 2020-21.

O retorno do norueguês veio depois de uma temporada fantástica na Real Sociedad: por mais que ele tenha se destacado no Vitesse em 2018-19, com 20 anos, já era dado praticamente como carta fora do baralho. Nos bascos, porém, se tornou um dos principais jogadores da equipe - junto com Mikel Oyarzabal -, eliminou os merengues em atuação de gala e animou novamente a torcida.

A expectativa aumentou mais ainda com a notícia de que seu retorno havia sido um pedido exclusivo do treinador Zinedine Zidane. Assim, tudo parecia caminhar para uma volta por cima histórica: dado como descartado, Martin Odegaard retornaria para dar um toque de criatividade a mais no time do francês, que pouco havia o utilizado em sua primeira passagem.

Mas nem tudo correu como o esperado. O atleta até vinha rendendo razoavelmente bem e sendo elogiado por parte da torcida do , mas, inexplicavelmente, começou a ser preterido por Zinedine Zidane. Estreou na temporada como titular, sim, diante de seu ex-clube, mas não conseguiu ter sequência e não é utilizado como titular desde a derrota por 2 a 0 contra o , pela Liga dos Campeões, em 1 de dezembro de 2020.

De lá pra cá, Odegaard entrou em apenas uma partida e ficou cinco minutos em campo na vitória do clube sobre o , que serviu para abrir o ano de 2021 da equipe.

Estranhamente descartado do jogo da , quando poderia ter bons minutos, Odegaard quer sair do Real Madrid. Difícil entender como Zidane usa tão pouco um jogador de suas características https://t.co/byYCEYnBtm — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 19, 2021

Para piorar, o atleta ficou de fora dos relacionados diante do Alcoyano, pela Copa do Rei, em confronto em que Zidane deve aproveitar para testar outros jogadores menos utilizados e rodar o elenco. Sinal de que o norueguês não está nem entre os 20 preferidos do treinador, que preferiu dar oportunidade a Antonio Blanco, jovem de 20 anos, da base.

As poucas oportunidades irritaram Odegaard. Segundo o Marca, o jogador pediu para sair do Real Madrid, para voltar a ter sequência de jogo. Agora, tudo indica que a história do meia nos merengues não terá um final feliz.