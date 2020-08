Você lembra de Odegaard, noruguês promessa do Real? Parece que agora vai

Jovem promessa retorna ao Real Madrid após ter grande destaque na Real Sociedad; sua volta foi um pedido expresso de Zinedine Zidane

O meia Martin Odegaard foi contratado pelo , em 2015, como uma das maiores promessas do futebol mundial. Agora, o jovem retornará à equipe de Zidane após ser o grande destaque da Real Sociedad nesta temporada. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (12) pelo próprio clube de San Sebastián.

“É difícil se destacar tanto em tão pouco tempo, mas Martin Odegaard conseguiu. O canhoto nos deixa para voltar ao Real Madrid, mas nunca esqueceremos tudo que nos fez desfrutar esta temporada inesquecível”, disse o clube ao comunicar a saída do jovem de 21 anos.

“Seus gols, seu futebol, seu caráter , seu esforço e sua humildade fizeram com que Martin fosse lembrado com imenso carinho por toda a família realista”.

Nesta temporada, em 36 partidas, foram sete gols em nove assistências pela Sociedad, que foi uma das grandes surpresas de LaLiga, terminando a competição em sexto lugar.

Além das ótimas atuações dentro de campo, a identificação de Odegaard com o clube também foi marcante. Agora, com seu retorno à capital espanhola, o próprio jogador fez questão de agradecer por seu tempo com a camisa da Sociedad.

Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo 💙#AurreraRealahttps://t.co/Lp7C3rOutv — Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

Conforme apurado pela Goal, o Real Madrid já estava trabalhando para fazer do meio-campista norueguês seu primeiro reforço para a próxima temporada. Um dia depois, a própria Real Sociedad anunciou através de seu site que Odegaard não completará seu segundo ano de empréstimo em San Sebastián.

Agora, o jogador chega para confirmar as expectativas e se tornar um dos principais nomes da equipe de Zinedine Zidane. Inclusive, o retorno da jovem promessa foi um pedido expresso do treinador francês.

É verdade que a concorrência no meio do Real é muito grande, com craques como Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde e Isco disputando posição com Odegaard. Mas se depender de seu desempenho nesta temporada, o jogador vai conquistar pouco a pouco seu espaço na equipe.

“Veterano” aos 21 anos

Foto: Getty images

Mesmo com apenas 21 anos, idade em que muitos jogadores estão dando seus primeiros passos no futebol, Odegaard já acumula uma boa experiência no futebol. Ele se tornou jogador profissional com apenas 15 anos de idade, no Strømsgodset, da Noruega, e logo foi convocado para a seleção de seu país.

Então, o jovem se tornou reconhecido mundialmente ao ser contratado pelo Real Madrid, por €4 milhões, em 2015, aos 16. Desde então, ele ainda passou, por empréstimo, por Heerenveen e Vitesse, ambos da Holanda, e agora pela Real Sociedad, da .

Nesta temporada, Odegaard foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores de LaLiga, ajudando sua equipe a chegar à final da Copa del Rey e a se classificar para a próxima edição da .

Agora, ele embarca em um novo desafio no Real Madrid, para tentar fazer com que os merengues voltem a ganhar o torneio que mais gostam: a Liga dos Campeões.