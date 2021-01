Arsenal recorre a garoto do Real Madrid após fracasso com Willian e Pepe

Martin Odegaard chegará por empréstimo com a missão de comandar o meio de campo da equipe de Mikel Arteta, que tenta reagir na Premier League

Martin Odegaard, do , está prestes a se tornar o mais novo jogador do . Com apenas 22 anos, o norueguês chega com a missão de comandar o setor criativo da equipe de Mikel Arteta, que não conta mais com o alemão Mesut Ozil, pelos próximos meses. Mas apesar de a transferência dar novas esperanças à torcida dos Gunners, ela também evidencia o fracasso com as contratações de Willian e Pepe.

Após uma grande temporada com a Real Sociedad, Odegaard retornou ao Real Madrid com a expectativa de ter mais minutos em campo e, quem sabe, brigar por uma vaga de titular na equipe. Contudo, o jovem norueguês não recebeu muitas oportunidades de Zinedine Zidane e, agora, será emprestado novamente, desta vez para o Arsenal, que tenta esboçar uma reação na Premier League.

Odegaard pode jogar como um meia clássico, mais centralizado, mas também pode facilmente jogar aberto pelo lado direito, o que já fez diversas vezes e com qualidade. E diante da má fase de Willian e Pepe, não será nenhuma surpresa ver o norueguês assumir a titularidade da equipe imediatamente.

Após muitos anos com o , onde conquistou duas vezes a Premier League, Willian acertou com os Gunners no início da temporada, por um contrato de 200 mil libras por semana e validade de três anos. Já Pepe chegou um ano antes e com grande expectativa, após ser contratado por 72 milhões de libras (mais de R$ 530 milhões na cotação atual).

Entre os valores gastos com as transferências e salários para a dupla, o Arsenal já desembolsou mais de 100 milhões de libras (R$ 745 milhões), mas, até agora, o retorno foi mínimo.

Pepe até teve alguns lampejos na , terminando sua primeira temporada na Inglaterra com oito gols e dez assistências. Contudo, o atacante da não conseguiu manter o padrão. Até agora, em 2020/21, começou jogando em apenas quatro partidas na Premier League e marcou dois gols no Inglês - além de outros três tentos pela .

Já Willian estreou com duas assistências pelos Gunners, mas, desde então, em 19 aparições, não balançou as redes nenhuma vez, deu apenas mais um passe para gol e chutou duas bolas no alvo.

Após a derrota de sábado (23) na FA Cup, diante do Southampton, a dupla foi bastante cobrada pela torcida do Arsenal, o que Arteta vê com naturalidade, sempre exaltando a entrega dos dois jogadores.

Agora, Odegaard chega por empréstimo para suprir essa carência da equipe no curto prazo, o que é bom para o time de modo geral. Mas se a chegada do norueguês dá novas esperanças aos torcedores, ela também reforça o verdadeiro fracasso com as contratações de Willian e Pepe.