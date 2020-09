O fim de uma espera de 1947 dias: Odegaard volta a jogar pelo Real no Espanhol

Atacante norueguês foi titular do time merengue no empate contra Real Sociedad após seguidos empréstimos

Martin Odegaard chegou ao com status de "Messi norueguês" em 2015. Destaque do Stromsgodset, do seu país natal, o então jovem de 16 anos desembarcava na capital espanhola depois de também despertar interesse de gigantes como e de Munique.

Só que a mesma rapidez com a qual chamou a atenção no futebol do Velho Continente contrasta com o tempo que este meia-atacante levou para ter uma chance como titular dos merengues em um jogo de : foram mais de cinco anos de uma espera que acabou neste domingo: o técnico Zinedine Zidane o escalou no onze inicial no empate sem gols contra a .

Odegaard até se tornou o mais jovem jogador a atuar pelo Real em La Liga, quando substituiu Cristiano Ronaldo na partida contra o em 23 de maio de 2015 (aos 16 anos, cinco meses e seis dias). Mas não atuava mais pelo clube desde então no torneio.

This is Martin Odegaard’s first La Liga game for Real Madrid since May 2015 when he came on as a sub for Cristiano Ronaldo ⏰ pic.twitter.com/KWPFwPdJnA — B/R Football (@brfootball) September 20, 2020

Com grande concorrência no setor ofensivo, o norueguês passou para o Castilla, time B do Real, onde inclusive trabalhou com Zidane. Os quase dois anos na equipe não foram suficientes para convencer a diretoria merengue, que quis que a jovem promessa adquirisse mais experiência, agora em outro clube.

Assim, Odegaard partiu para a , onde teve relativo destaque atuando por empréstimo por Heerenveen na temporada 2017/2018 e Vitesse em 2018/2019. Em 2019/2020, voltou para a , só que para atuar em outro Real - a Real Sociedad, coincidentemente o adversário de sua reestreia neste domingo.

As boas atuações pelo time basco - inclusive na partida que eliminou a equipe merengue na - enfim serviram para mostrar ao Real que Odegaard merecia uma nova chance. Que veio neste domingo, 1947 dias depois de ele entrar em campo contra o Getafe.

Chegou a hora de Odegaard brilhar com a camisa do Real Madrid! 🇳🇴 🔥 pic.twitter.com/ibu2pFAcOh — 🇧🇷 Real (@REALBRASlL) September 20, 2020

"Me senti muito bem, mas faltou a vitória. Por isso não estou muito feliz. Mas foi bom jogar pelo Madrid. Foi uma partida muito especial, contra amigos e boas pessoas", comentou Odegaard, que atuou ao lado de outros jovens, como Rodrygo e Vinicius Júnior, e teve desempenho razoável - um passe dele para Benzema quase terminou em gol de Benzema aos 7 minutos do segundo tempo.

Zidane também falou sobre o norueguês. "Estou contente com a estreia dele. Vai ser pouco a pouco agora, e ele não está mais com dores no joelho, o que é importante. Tivemos só três semanas e uma partida amistosa. Pouco a pouco, vamos melhorar", disse o francês.

Odegaard, que esperou quase 2 mil dias para ser titular, deve saber bem o significado da palavra paciência.