Özil viaja à Turquia para acertar com o Fenerbahçe após adeus ao Arsenal

Meio-campista do Arsenal se prepara para acerto com o clube turco no mercado da bola. Ele deixa o Emirates Stadium para acertar a mudança

Mesut Özil está a caminho da para acertar a transferência para o Fenerbahçe. O jogador de 32 anos disse adeus aos companheiros de para acertar a mudança no mercado da bola.

Os Gunners permitiram que o atleta alemão viajasse a Istambul, onde ele assinará contrato em definitivo após sete anos e meio em Londres.

As partes aguardam as assinaturas dos documentos, com Arsenal e Özil rompendo um contrato de 350 mil libras por semana -- que se encerraria no verão europeu.

Fontes do Arsenal dizem que não haverá anúncio formal sobre a saída do vencedor da até que todos os processos usuais sejam concluídos.

Mas Özil falou com o canal turco NTV antes de sua mudança.

"Estou muito animado e feliz", disse ele. "Sou um torcedor do Fenerbahçe. Como torcedor do Fenerbahçe, Deus tornou possível usar essa camisa. Farei o meu melhor. Esta noite irei para Istambul com minha família. O tempo de vôo não está claro. Estarei lá esta noite".

O Fenerbahçe também confirmou que a mudança está em andamento, dizendo: "Já começaram as negociações sobre a transferência do jogador profissional de futebol Mesut Ozil".