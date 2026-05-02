O Schalke 04 é promovido à Bundesliga e agrava os problemas de Sven Mislintat

O Schalke 04 foi promovido à Bundesliga na noite de sábado. O clube de Gelsenkirchen venceu o Fortuna Düsseldorf por 1 a 0 e não pode mais ser alcançado pelo Hannover 96, atualmente em terceiro lugar. Para o Düsseldorf, os problemas são graves: o clube do diretor técnico Sven Mislintat sofreu uma derrota muito custosa na luta contra o rebaixamento.
O Schalke foi rebaixado para a 2. Bundesliga em 2023 e passou por alguns anos difíceis lá. Chegou a pairar a ameaça de rebaixamento para a terceira divisão, mas o Schalke conseguiu evitar isso.
Nesta temporada, tudo é diferente. O clube do diretor técnico Youri Mulder está tendo uma excelente temporada e conseguiu colocar a cereja no topo do bolo no sábado.
A vitória era, portanto, necessária para retornar à Bundesliga após três anos, e aos quinze minutos já havia caído o gol de abertura redentor. O capitão Kenan Karaman recebeu a bola nos pés após um desvio de um adversário e chutou para o gol: 1 a 0.
O 2 a 0 esteve muito perto com Adil Aouchiche, mas seu chute com efeito acertou a trave. O Düsseldorf foi inofensivo no primeiro tempo. Após o intervalo, o goleiro do Schalke, Loris Karius, foi testado algumas vezes, e o ex-jogador do Liverpool passou nos testes.
O Schalke não deixou a vitória escapar e comemorou em grande estilo após o jogo. Já para o Düsseldorf, não há nada que se pareça com uma festa. O clube está com 34 pontos, apenas um pouco acima da zona de rebaixamento, mas os perseguidores FC Magdeburg e Greuther Fürth, que têm 33 pontos, ainda têm um jogo a menos.