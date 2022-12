O recado da França à Argentina: "Messi não nos assusta"

Confiantes com o título, jogadores franceses já iniciaram as declarações sobre a final

A final da Copa do Mundo já começou, pelo menos do lado de fora dos campos. O jogo é só no domingo (18), mas a disputa entre Argentina e França nos microfones já está rolando. E nesse ponto foram os franceses que deram o primeiro passo, deixando bem claro que enfrentar um dos melhores jogadores do mundo não os assusta.

Atual campeão do mundo contra a seleção de Lionel Messi. A final da Copa de 2022 promete um jogão entre duas das grandes favoritas ao título desde antes de a disputa começar de fato nos gramados do Qatar. Mas se para o torcedor o camisa 10 argentino é um dos grandes atrativos do jogo, para os jogadores franceses é “só mais um".

Após confirmarem a vaga na decisão da Copa, alguns atletas que defendem a França no Mundial deram declarações sobre a final contra a Argentina. E se algumas coisas ficaram claras são a confiança dos Bleus em seu terceiro título e que ninguém ali tem medo de Lionel Messi, eleito sete vezes o melhor jogador do mundo.

“Jogar duas finais de Copa do Mundo seguidas é um momento incrível. Vamos trabalhar muito para vencer esta final. Agora temos que pensar na final. Messi não nos assusta, a Argentina é um time incrível, mas temos alguns dias para trabalhar”, disse Theo Hernández, autor do primeiro gol da França na semifinal contra Marrocos, à RAI Sport.

Já Olivier Giroud prometeu que a França fará de tudo para que o capitão argentino sequer tenha chance de gostar do jogo. “Messi é um jogador incrível. Mas não vamos deixá-lo aproveitar a noite da melhor maneira. Queremos vencer este jogo e a Copa do Mundo e vamos tentar de tudo para detê-lo. Não existe apenas Messi naquele time. Eles têm grandes jogadores que trabalham para a equipe também. É por isso que eles são tão fortes”, falou ao The Athletic.

Quem também lembrou que a Argentina tem outros bons jogadores além de Messi foram Antoine Griezmann, que jogou com o camisa 10 no Barcelona, e Aurélien Tchouameni, do Real Madrid.

“Vimos a Argentina jogar, sabemos como eles jogam, eles são um equipe difícil de enfrentar e eles parecem estar em sua melhor forma. Não existe apenas Messi, eles têm um time forte. Será um jogo difícil e eles vão ter muito apoio da torcida”, disse o jogador do Atlético de Madrid.

Enquanto o meio falou: “Teremos que defender bem e teremos que mostrar todas as nossas qualidades. Sim, tem o Lionel Messi, mas tem outros 10 jogadores ao lado dele que também têm muita qualidade, então teremos que estar preparados, bem conscientes da oportunidade que temos de fazer história”.

O jogo entre Argentina e França pela final da Copa do Mundo será neste domingo, 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. Clique aqui para mais informações sobre a decisão.