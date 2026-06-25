O Real Madrid recupera seu jogador... e logo o coloca à venda

O Real Madrid informou aos dirigentes do Como, da Itália, que vai exercer a cláusula de recompra do jogador argentino Nico Baz.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, informou em sua conta no site X: “O Real Madrid comunica oficialmente ao Como a ativação da cláusula de recompra de Nico Baz por 9 milhões de euros”.

Ele continuou: “Baz retornará ao Real Madrid, com o Como tendo a oportunidade de recontratá-lo por 60 milhões de euros, durante o período que vai de agora até segunda-feira”.

Ele esclareceu: “Caso o Como não concretize a transação dentro desse prazo, Baz retornará oficialmente ao Real Madrid na próxima semana, antes que o clube o coloque à venda no mercado de transferências por um valor superior a 60 milhões de euros”.

O jornal “Marca” informou que o Real Madrid reiterou ao Como, durante reunião entre as partes realizada nesta quinta-feira, sua intenção de recomprar Baz, concedendo-lhe prioridade nas negociações caso decida vendê-lo posteriormente.

O Real Madrid já havia comunicado essa posição ao clube italiano de maneira informal nos últimos dias, antes de confirmar oficialmente sua decisão durante a reunião que reuniu as duas partes.

Essa iniciativa do Real Madrid teve como objetivo não abrir mão de um dos principais talentos em ascensão sem obter um retorno financeiro adequado, além de manter o controle sobre o futuro de Baz, cuja evolução o clube acompanhou de perto ao longo da temporada.

O desempenho de Nico Baz na Série A reforçou a convicção da diretoria do Real Madrid de que era necessário recuperar seus direitos.

O desejo de Nico Baz era continuar no Como, sob o comando do técnico Cesc Fàbregas, mas, após essa medida, a palavra final sobre o futuro do jogador caberá ao Real Madrid.