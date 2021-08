O que se sabe sobre o interesse do Flamengo em David Luiz?

Rubro-Negro faz consultas, mas zagueiro espera até último momento da janela de transferências por propostas da Europa

As contratações de Kenedy e Andreas Pereira não foram suficientes para satisfazer o desejo da torcida do Flamengo, que ainda sonha com a chegada de um reforço de peso para a zaga. O "xerife" já foi até escolhido pelos torcedores, que fazem campanha nas redes socias pela contratação de David Luiz.

O sonho, no entanto, não fica restrito apenas à torcida. Uma ala da diretoria do Flamengo acredita que o jogador, mesmo aos 34 anos, seria a cereja do bolo na atual janela de transferências e resolveria boa parte dos problemas defensivos da equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por outro lado, o grande problema está na vontade do jogador, que é seguir atuando na Europa, e na parte financeira. Para que David Luiz jogasse no Flamengo, ele teria que aceitar um salário bem menor do que ganhava no Arsenal, seu último clube. Isso, inclusive, foi sinalizado pelo departamento de futebol, que já manifestou o interesse aos seus empresários.

Não existe negociação aberta até o momento. A estratégia é esperar os movimentos do zagueiro na janela de transferências, que se encerra para boa parte das maiores ligas da Europa no final de agosto - quando também se encerra o período de contratações internacional do futebol brasileiro.

Mais artigos abaixo

Livre no mercado desde junho, quando não teve seu contrato renovado no Arsenal, David Luiz recebeu algumas sondagens, mas nada que o empolgasse. O grande sonho é voltar a defender as cores do Benfica, onde é tido como ídolo.

O clube português espera definir a vida na Liga dos Campeões, onde briga com o PSV nos Playoffs por uma vaga na fase de grupos desta edição: só depois disso, vai avaliar se investirá ou não na contratação de David Luiz. Enquanto isso, o Flamengo acompanha de longe a chance de dar o "bote" pelo ex-zagueiro da seleção brasileira.