Flamengo encaminha empréstimo de Andreas Pereira, do Machester United

A expectativa dos Rubro-Negros é de que ele desembarque no Rio de Janeiro até a próxima semana

O Flamengo encaminhou, nesta quarta-feira, o empréstimo de Andreas Pereira, do Manchester United. O rubro-negro chegou a um acordo com os ingleses que vão ceder o jogador por 12 meses. A informação foi trazida primeiramente pelo jornal “O Dia” e confirmada pela Goal.

O time carioca vai pagar 1 milhão de euros (R$ 6 milhões de reais) e debate agora a divisão do salário. A expectativa dos Rubro-Negros é de que ele desembarque no Rio de Janeiro até a próxima semana. O empréstimo não tem valor do passe fixado

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cansado de rodar no futebol europeu, ele já foi emprestado para clubes como Granada, Valencia e recentemente esteve na Lazio, o meia vê com bons olhos a vinda para o Brasil como ponte para o grande objetivo: se firmar na seleção brasileira

Em agosto de 2018, logo após a Copa do Mundo, Andreas Pereira foi convocado por Tite, no início do novo ciclo da Canarinho. No entanto, a falta de sequência atrapalhou a história de meia na Seleção. Filho de brasileiros, Andreas nasceu na Bélgica, mas sempre deixou claro o sonho de defender a verde-amarela.

Emprestado à Lazio na última temporada, Andreas Pereira participou de 33 partidas, 5 como titular, marcou um gol e deu duas assistências. O time italiano optou por não pagar os cerca de 25 milhões de euros para ficar como meia em definitivo.