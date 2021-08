David Luiz busca time na Europa há 40 dias, mas segue sem proposta

Livre desde o fim do contrato com o Arsenal, o zagueiro brasileiro não recebeu ofertas de outros clubes no mercado da bola. Ele quer seguir na Europa

David Luiz está livre do vínculo com o Arsenal desde 30 de junho passado, quando se encerrou oficialmente a temporada europeia. O zagueiro de 34 anos apareceu especulado em vários clubes, mas não chegou a receber nem uma oferta formal sequer para assinar contrato que tenha agradado até o momento, conforme apurado pela Goal.

Há o desejo do atleta em permanecer na Europa, onde está desde 2007 e defendeu Benfica, Chelsa, Paris Saint-Germain e Arsenal. Entretanto, os principais clubes do continente não demonstraram interesse em sua contratação. Ele deixou uma volta ao Brasil, onde atuou pelo Vitória, como última opção no mercado.

A situação é diferente do que o jogador está acostumado a viver na carreira. Desde que deixou o Brasil para atuar na Europa, sempre esteve entre os mais cobiçados e costumava renovar os seus compromissos com certa antecedência. Isso aconteceu no Chelsea, por exemplo, clube em que se tornou ídolo ao conquistar a UEFA Champions League em 2012 sobre o Bayern de Munique.

O bom futebol o transformou no zagueiro mais caro do mundo em 2014, quando foi comprado por 49,5 milhões de euros pelo Paris Saint-Germain. O zagueiro, no entanto, perdeu esse posto com a ida de John Stones para o Manchester City em 2016 por 55,6 milhões de euros. Hoje, ele está entre os dez mais caros e vê outros nomes à sua frente.

Livre no mercado da bola e longe da badalação que o acompanhou durante a carreira, David Luiz tenta se reestabelecer na Europa. O desejo do atleta é seguir no continente. Ele já informou issos aos seus representantes, que buscam ofertas para que ele dispute uma liga de alto nível. O defensor já está disposto a atuar em uma equipe do segundo escalação, que dispute a UEFA Europa League.

Recentemente, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o atleta não retornaria ao Benfica por causa do interesse do futebol turco. A Goal, contudo, apurou que não há proposta ou negociação com algum clube do país neste momento.

Aos 34 anos, David Luiz acumula passagens por gigantes europeus e conquistas relevantes. O defensor ainda disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. Antes disso, venceu a Copa das Confederações de 2013.