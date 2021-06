David Luiz tem Brasil como última opção e tenta seguir no futebol europeu

Especulado em gigantes do futebol brasileiro, zagueiro de 34 anos deseja permanecer no futebol europeu após deixar o Arsenal. Hoje, ele está sem clube

Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras ou São Paulo? A princípio, essas opções nem sequer estão na cabeça de David Luiz. A ideia do zagueiro de 34 anos, que hoje está sem clube, é seguir no futebol europeu.

Livre no mercado da bola após a sua saída do Arsenal, o defensor ainda não decidiu qual será o seu futuro, mas tem várias opções. Segundo a Goal apurou. intenção do atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, é permanecer na Europa, onde também já defendeu Benfica, Chelsea e PSG. A volta ao futebol brasileiro, especulada recentemente, é vista como última opção do jogador.

O veterano ainda acredita que tem condições de jogar em alto nível no futebol europeu e estuda possibilidades antes mesmo da abertura das janelas no continente. O desejo é defender um clube que esteja disputando no mínimo a Liga Europa.

Em que pese o desejo de sequência na Europa, David Luiz não descarta completamente um retorno ao Brasil. O defensor, contudo, esgotará as suas opções no futebol europeu antes de sinalizar com um retorno ao seu país, onde se profissionalizou com as cores do Vitória.

O zagueiro fez 30 partidas pelo Arsenal em sua última temporada, com dois gols marcados. No período, foi titular da equipe em 27 oportunidades. Pelo clube, ele foi campeão da Copa da Inglaterra de 2019/2020 e da Supercopa da Inglaterra de 2020.