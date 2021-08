Quando Kenedy vai estrear pelo Flamengo?

O jogador já foi regularizado, mas ainda nem chegou ao Brasil

Boa notícia para o torcedor do Flamengo: Kenedy já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador, anunciado na quarta-feira (18), no entanto, ainda pode demorar um pouquinho mais para estrear no Rubro-Negro.

No mesmo dia em que oficializou a contratação de Andreas Pereira, vindo do Manchester United por empréstimo de um ano, o Flamengo viu seu primeiro reforço ter a burocracia finalizada e ser liberado pela CBF. Kenedy, que também chega emprestado da Premier League, do Chelsea, já está regularizado.

O reforço, que custou € 500 mil (R$ 3 milhões) ao Flamengo, que tem ainda e tem opção de compra fixada em cerca de € 9,5 milhões, teve seu nome publicado no BID nesta sexta-feira (20). Com isso, o atacante já está apto a estrear pelo clube carioca.

Quando Kenedy vai fazer sua estreia no Flamengo?

Se dependesse apenas da burocracia, Kenedy já poderia fazer seu primeiro jogo pelo Flamengo neste final de semana, no jogo contra o Ceará, domingo (22), às 16h (de Brasília). O jogador, porém, ainda vai ter que esperar um pouco mais e não tem data para entrar em campo.

O atacante sequer está no Brasil ainda. Isso porque, testou positivo para Covid-19 na última semana e está cumprindo um período de quarentena em Londres, onde morava, antes de embarcar para o Rio de Janeiro e se apresentar oficialmente ao Flamengo.

A questão física, em compensação, não é um problema para o jogador. Kenedy vinha treinando normalmente com seus companheiros no Chelsea durante a pré-temporada europeia.

A ideia - e expectativa - é de que o jogador já esteja em condições de entrar em campo a tempo do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 15 de setembro e, ainda mais, nos jogos das semifinais da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, em 22 e 29 de setembro.