O que são direitos de transmissão e como eles funcionam?

DAZN transmite com exclusividade a MLS, Brasileirão Série C, Copa Sul-Americana e muitos outros campeonatos

No desde o fim de 2018, o DAZN, maior serviço de streaming no mundo, lançou oficialmente sua plataforma no início de maio de 2019. O serviço oferece a transmissão de partidas exclusivas para o Brasil de torneios como a italiana, a francesa, a , a , a do Brasileirão, a e a .

Mas o que muito o público brasileiro está se perguntando é: "o que são direitos de transmissão e como eles funcionam?"

No futebol, as competições se organizam para vender os direitos para emissoras, que gera um grande mercado ao redor do mundo.

No Brasil, por exemplo, o esporte começou a ser explorado como um grande negócio pela televisão somente na década de 80, quando a Rede Globo adquiriu com exclusividade a transmissão da de 1982 e obeteve bons resultados na venda de publicidades.

Atualmente, a transmissão das diversas competições do futebol nacional é dividida entre algumas emissoras. Nos canais fechados, Sportv, ESPN Brasil, Fox Sports e o Grupo Turner possuem direitos para transmitir algumas competições. Já na TV aberta, a Rede Globo é detentora de todos os direitos de transmissão.

No entanto, a entrada do Facebook, Twitter e do próprio DAZN, a nova plataforma de streaming no Brasil, que transmite com exclusividade alguns dos principais torneios do mundo, são claras demonstrações dessas novas mídias no esporte mundial.

COMO BAIXAR O DAZN?

Trata-se de um app muito simples, que pode ser instalado em dispositivos com acesso à internet, tais como SmartTVs, smartphones (Android ou iOS), tablets (Android ou iOS), consoles de streaming para TV como AppleTV e Amazon Fire, e consoles de videogames.

Basta realizar a instalação no aparelho e realizar o cadastro para ter acesso exclusivo aos jogos.

COMO ASSINAR

O DAZN custa R$ 37,90 por mês, mas no primeiro mês você pode testá-lo gratuitamente. A assinatura do serviço poderá ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta (PayPal), além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.