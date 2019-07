Qual é o tempo de assinatura mínima do DAZN?

Serviço de streaming está revolucionando o jeito de o torcedor consumir esporte!

Com preço acessível, o DAZN chega ao com o objetivo de revolucionar a transmissão ao vivo e sob demanda de eventos de várias propriedades. Com direitos exclusivos de todos os jogos da de 2019, por quatro temporadas, além da francesa, Seria A italiana, Brasileirão e outros esportes, o torcedor pode acompanhar todas as partidas em qualquer lugar.

Apesar de disponibilizar alguns jogos de maneira gratuita para não assinantes no Facebook e YouTube , a maior parte do conteúdo exclusivo é direcionado para quem possui uma assinatura ativa.

No entanto, engana-se quem pensa que existe multa para cancelar o serviço. Inovando também na facilidade ao usuário, o DAZN pode ser suspenso a qualquer momento e por quanto tempo o assinante desejar, sem cobranças ou custos adicionais.

É a facilidade para quem deseja acompanhar seu campeonato favorito sem ficar preso a contratos longos, cláusulas de fidelidade e outras burocracias.

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Qual o número do canal do DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

