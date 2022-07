O que são as máscaras futuristas que o Real Madrid usa na pré-temporada?

O preparador físico dos Blancos, Antonio Pintus, criou uma rotina de treinos única em seus preparativos de pré-temporada

Os jogadores do Real Madrid foram vistos correndo com máscaras futuristas no rosto ao retornar aos treinos de pré-temporada em sua base de Valdebebas, mas para que estão sendo usados? A GOAL tem os detalhes.

Jogadores como Vinicius Junior e David Alaba foram vistos realizando exercícios de condicionamento e carga de trabalho com máscaras pesadas em seus rostos, conforme instruções de Antonio Pintus, preparador físico dos Los Blancos.

O preparador físico fez planos elaborados para a equipe de Carlo Ancelotti para que eles possam chegar forte em todas as competições no final da temporada com pouca dificuldade, mantendo-se na melhor forma possível.

Por que os jogadores do Real Madrid usam máscaras nos treinos?

As máscaras, que foram comparadas com a usada por Bane no blockbuster de 2012 do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, são usadas principalmente para simular os efeitos do treinamento em altitude. Os resultados do teste ajudarão a Antonio a traçar um plano de treinamento adaptado para cada jogador de acordo com suas necessidades.

O preparador do Real Madrid é conhecido pelos seus métodos revolucionários de preparação física e treino, que visam extrair o melhor dos seus jogadores. Não é a primeira vez que ele usa essas elaboradas máscaras faciais em treinamento.

Durante a pré-temporada de 2021, ele usou estes mesmos adereços. Mesmo em janeiro de 2022, antes do confronto da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao, os jogadores do Real Madrid foram submetidos a testes físicos semelhantes usando uma máscara e uma mochila.

Antonio Pintus explicou como funciona o teste de condicionamento físico único em uma entrevista à Real Madrid T , dizendo: "O teste é realizado usando uma máscara com um sistema de camada 5. É um teste projetado para descobrir dos jogadores seus limiares aeróbicos e anaeróbicos e sua potência atual.

"A máscara funciona para analisar oxigênio e carboidratos. Precisamos saber a porcentagem de um e outro para determinar a condição do jogador no momento."

O preparador do Real Madrid continuou: "O resultado ajuda a personalizar ou pelo menos dar alguma direção ao trabalho que a equipe está fazendo."

"O treinamento de pré-temporada é baseado em uma base aeróbica de corridas longas, que são usadas de mãos dadas com a direção e o objetivo de corridas mais curtas e rápidas."

Qual é o plano de treinamento para o Real Madrid antes da Copa do Mundo?

A temporada de 2022-23 será única à sua maneira devido à Copa do Mundo da FIFA, que deve começar em 21 de novembro de 2022. O Real Madrid tem cerca de 15 jogadores que podem ir ao Qatar para o evento, com o restante do elenco definido para continuar treinando em Valdebebas.

Antonio Pintus elaborou planos de treinamento separados, pois os dois conjuntos de jogadores exigirão uma abordagem de condicionamento significativamente diferente um do outro.

"A pausa nos treinos em novembro devido à Copa do Mundo será boa para mim porque podemos fazer outra pré-temporada e trabalhar um pouco mais para os jogadores que ficam para trás", disse ele. "Vai ser diferente para os jogadores que vão para a Copa do Mundo."

"Eles terão que descansar 100% quando voltarem e depois voltar ao trabalho gradualmente. Vai ser completamente diferente para os dois grupos."