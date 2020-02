O que realmente importa no primeiro Fla-Flu decisivo do ano?

Os rivais decidem, nesta quarta-feira (12), uma vaga na final da Taça Guanabara

e já se enfrentaram em 2020. Na ocasião, os tricolores levaram a melhor com vitória por 1 a 0, garantida através de um belo gol de calcanhar feito por Nenê, em duelo no qual o escalou seu time de jovens – nem mesmo o técnico Jorge Jesus estava no gramado.

Desta forma, o Fla- (na verdade, Flu-Fla já que o mando de campo é do clube da Rua Álvaro Chaves) desta quarta-feira (12) será o primeiro clássico de 2020 com ambos os lados escalando o que têm de melhor, além de já ter um caráter mais decisivo por ser semifinal de , o primeiro turno do estadual. Confira abaixo o que estará em jogo no Maracanã!

Vaga na final da Taça Guanabara

O vencedor do clássico avança para a grande decisão da Taça Guanabara. Neste ano, a FERJ (Federação do Rio de Janeiro), retomou o regulamento tradicional que dava aos campeões do primeiro e segundo turno ( ) uma vaga na finalíssima – a única diferença é que caso um time seja campeão dos dois turnos, irá enfrentar a equipe que mais somou pontos ao longo da disputa... a não ser que seja absoluto nestes três quesitos.

Favoritismo para ser finalista do estadual

Como nem ou garantiram vaga na semifinal da Taça Guanabara, o adversário de Flamengo ou Fluminense na decisão do primeiro turno será Boavista ou Volta Redonda. Ou seja: o clássico desta quarta já pode garantir o primeiro finalista do Campeonato Carioca – uma vez que a dupla de gigantes será favorita contra quem avançar na outra chave.

O fator Pedro

Será também o primeiro reencontro da torcida do Fluminense com Pedro, atacante revelado pelo Clube das Laranjeiras e que foi anunciado como reforço flamenguista jurando amor às cores rubro-negras.

Sacramentar peso do Fla-Flu passado

Em caso de vitória tricolor, será uma oportunidade para o torcedor do Fluminense dizer que venceu o arquirrival tanto com o time de jovens quanto com o que o Flamengo tem de melhor em campo.

Em caso de vitória rubro-negra, será uma oportunidade para o torcedor do Flamengo dizer que o Tricolor só levou a melhor semanas antes porque os atuais campeões não estavam em campo.

A certeza é que não vai faltar emoção!