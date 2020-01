Fluminense vence: Nenê faz golaço e discute com torcedor do Flamengo

O jogador de 38 anos decidiu o clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca

O segue 100% após três jogos no , e nesta quarta-feira (29) o triunfo foi mais do que especial: 1 a 0 sobre o , que seguiu atuando com seu time de jovens.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O duelo foi marcado pelo equilíbrio, mas ironicamente quem decidiu foi o jogador mais experiente. No segundo tempo, Nenê fez um golaço de calcanhar.

̶A̶ ̶C̶H̶A̶P̶A̶D̶A̶ O CALCANHAR DO NENÊ! 👶



O GOLAÇO ABSURDO DO @Nene10 COM A NARRAÇÃO ABSURDA DO @jorgeiggor É SÓ AQUI!!! E vence o Fluminense, no clássico Fla- válido pelo Carioca. Se liga aí no lance! 👏👏👏 pic.twitter.com/YcmceBow9y — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) January 30, 2020

A curiosidade é que, enquanto concedia entrevista na saída de campo, após os 90 minutos, o meia do Fluminense deixou de falar aos microfones para discutir com um torcedor do Flamengo que o xingava.

“Começamos bem, estamos 100% isso aí que vale”, disse Nenê antes de bater boca com o rubro-negro.

Nas redes sociais, os tricolores vibraram com a atual fase do jogador de 38 anos.

O FLUMINENSE VENCEU COM GOL DO NENÊ DE CALCANHAR NÓS TÁ COMO pic.twitter.com/apgyEMEnGG — NostalgiaFlu (@NostalgiaFlu) January 30, 2020