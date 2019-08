O que o Palmeiras precisa para se classificar na Libertadores?

O Alviverde venceu o duelo de ida das quartas de final, em Porto Alegre, por 1 a 0

O segue como um dos times favoritos a conquistar a Libertadores 2019 e está a um pé à frente do rival, o , na disputa por uma vaga às semifinais do torneio. Em Alegre, no duelo de ida das quartas de final, a vitória do Alviverde por 1 a 0, possibilita ao time comandado por Felipão administrar o placar no duelo de volta, no Estádio do Pacaembu.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou sob demanda: assine o DAZN e ganhe o primeiro mês grátis para experimentar

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (27), em . Confira o que o Palmeiras precisa fazer para chegar à próxima fase do certame mais importante torneio de clubes da América do Sul.

O QUE FALTA PARA O PALMEIRAS PASSAR DE FASE?



(Foto: Getty images)

A missão do Palmeiras é manter a vantagem do placar conquistada no duelo de ida. Empate com ou sem gols garante a equipe na próxima fase da competição. Caso o Grêmio ganhe por 1 a 0 - mesmo placar da ida - a vaga será decidida nos pênaltis. O Alviverde detém a defesa menos vazada, considerando os 20 clubes da Série A em todas as competições disputadas em 2019.

JOGOS DO PALMEIRAS - LIBERTADORES 2019

Quartas de final

DATA PARTIDA 27/08/2019 PALMEIRAS X GRÊMIO 20/08/2019 GRÊMIO 0 X 1 PALMEIRAS

Oitavas de final

Fase de grupos