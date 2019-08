Palmeiras revive melhores momentos de 2019 e sai na frente do Grêmio

Com grande solidez defensiva e aproveitamento nas finalizações, Alviverde ganhou fora de casa na ida das quartas de final da Libertadores

O chaveamento do mata-mata na Libertadores já garantiu um brasileiro na final, mas a contrapartida é que os restantes na competição irão se digladiar entre si até lá. e se enfrentaram nesta terça-feira (20), em Alegre, no primeiro dos confrontos.

Considerando os brasileiros nesta Libertadores, o Tricolor tinha ao seu lado o bom desempenho ofensivo em seus domínios: é o que mais acerta finalizações a gol, e já que a comparação até a finalíssima será com equipes do mesmo país, na Série A o Grêmio vinha com a maior média de arremates na direção certa em sua arena: 7,5 por partida.

Contra o Palmeiras, nesta terça, o Grêmio ficou abaixo desta média [acertou quatro] e ainda viu os alviverdes saírem de campo com a vantagem da vitória por 1 a 0 graças a um gol que poucos esperavam: em cobrança de falta ensaiada, Gustavo Scarpa acertou, de muito longe, um chute de rara felicidade. Apesar da trajetória veloz da bola, havia tempo para a reação de Paulo Victor, mas nada que desmereça o golaço.

Atacantes não renderam pelo Grêmio

Na equipe da casa, faltou precisão. Jean Pyerre e Cebolinha foram os que mais tentaram: mas dentre as 11 finalizações que somaram, apenas três foram na direção do gol. Foi difícil superar a muralha defensiva que o Palmeiras voltou a conseguir levantar. Pior para os donos da casa que os atacantes à disponibilidade de Renato Portaluppi também não funcionaram: André, titular, foi substituído sem finalizar; Tardelli e Luciano entraram, mas também não conseguiram arriscar nenhum chute.

Palmeiras reencontra bom momento

Já o Palmeiras volta para casa ciente de ter conseguido um bom resultado. Se após a pausa para a os alviverdes caíram em aparente desgraça, sendo eliminados pelo na Copa do e perdendo a invencibilidade e liderança no Brasileirão, na noite desta terça a equipe treinada por Felipão conseguiu executar à perfeição os melhores momentos de seu estilo de jogo – mesmo após a expulsão de Felipe Melo, na reta final do segundo tempo.

O golaço de Scarpa demonstra o nível de acerto na finalização, mas uma estatística defensiva também é simbólica: o Palmeiras conseguiu roubar a bola 20 vezes dos gremistas. Um recorde para a equipe de Felipão nesta temporada, número que só foi visto na primeira rodada do Brasileirão, contra o , quando o Alviverde começaria a viver o seu melhor momento no ano.