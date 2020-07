O que o Fluminense precisa para ser campeão carioca de 2020?

Para o time comandado por Odair Hellmann, apenas a vitória interessa no último jogo do Campeonato Carioca 2020

Na tarde deste domingo (12), o mandou o primeiro jogo da fina do , contra o , no Maracanã, e perdeu por 2 a 1. Em jogo tenso, que contou até com um 'vácuo' de Hellmann para cima de Jorge Jesus, o venceu o Tricolor com gols de Pedro e Michael. Evanílson descontou para a equipe mandante.

Dessa forma, o time das Laranjeiras chega para a finalíssima do dia 15 com uma desvantagem no placar e precisará única e exclusivamente da vitória se quiser levar o título de campeão carioca em 2020. Para o Flamengo, por outro lado, um empate já está de bom tamanho.

Agora, segundo o regulamento do torneio, qual o tamanho da missão do time de Odair Hellmann? O que falta para o Fluminense ficar com a taça? Confira as condições a seguir.

Do que o Fluminense precisa para ser campeão carioca?

O lateral Egídio em ação na primeira partida da final do Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Mesmo que a série final do Carioca 2020 seja disputada num formato de ida e volta, ao contrário das fases eliminatórias das Taças Guanabara e Rio (primeiro e segundo turnos do campeonato, respectivamente), a grande final não prevê a aplicação do saldo qualificado - ou seja, a famosa regra do 'gol fora de casa'. Dessa forma, o título estadual é decidido pelo saldo total de gols nas duas partidas.

A derrota por 2 a 1 para o Flamengo foi um golpe duro para o Flu. O time das Laranjeiras fez um bom segundo tempo, pressionou e criou mais oportunidades de gol que o rival, mas acabou sofrendo um gol de contra-ataque, quando era dominante na partida.

Dessa forma, os comandados de Odair Hellmann necessitam apenas da vitória. Um resultado positivo com um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis (por exemplo: 2 a 1, 1 a 0, etc).

A única maneira de o levantar o caneco sem a necessidade de pênaltis é vencer o jogo por dois ou mais gols de diferença.

Uma derrota ou um empate dão o título para o Flamengo.

O último jogo do Carioca está marcado para quarta-feira (15), às 21h (de Brasília). O duelo será transmitido pelo SBT para todo o e contará com a participação pontual do narrador Teo José.