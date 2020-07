O que o Flamengo precisa para ser campeão carioca de 2020?

Vitória por 2 a 1 no jogo de ida deixa Jorge Jesus e cia. em boa posição pelo 36º título estadual de sua história; veja

Vencedor do jogo de ida da final do 2020 neste domingo (12), o saiu com vantagem pelo título estadual diante do graças aos 2 a 1 do triunfo nos primeiros 90 minutos. Agora, deixa a pressão ao lado do rival para o jogo da volta na quarta-feira (15), a partir das 21h do horário de Brasília, para se sagrar como o primeiro campeão regional neste ano, no qual a realização dos estaduais foi paralisada pela pandemia do Covid-19.

Agora, segundo o regulamento do torneio, qual o tamanho da vantagem do time de Jorge Jesus? O que falta para o Flamengo ficar com a taça? Confira as condições a seguir.

Do que o Flamengo precisa para ser campeão carioca?

Mesmo que a série final do Carioca 2020 seja disputada num formato de ida e volta, ao contrário das fases eliminatórias das Taças Guanabara e Rio (primeiro e segundo turnos do campeonato, respectivamente), a grande final não prevê a aplicação do saldo qualificado - ou seja, a famosa regra do 'gol fora de casa'. Dessa forma, o título estadual é decidido pelo saldo total de gols nas duas partidas.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Flamengo pode apenas empatar por qualquer resultado para vencer o campeonato pela 36ª vez em sua história. Por outro lado, uma derrota por dois ou mais gols em favor do Flu significa a perda do torneio, já que ficaria com um total de gols inferior ao rival.

Já qualquer derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis, repetindo o Fla-Flu recente que decidiu a (duelo vencido, então, pelo Fluminense).

O Fla leva boa vantagem no retrospecto histórico do Fla-Flu, mas acabou de passar à frente no confronto direto do clássico apenas finais do Carioca.