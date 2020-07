Jesus x Odair: sem cumprimentos, reclamações e 'julgamento' no Twitter pós Fla-Flu

Técnico do Fluminense se irritou com o que chamou de falta de respeito de um membro da comissão técnica do Flamengo e ignorou o técnico do Flamengo

O clássico Fla- desse domingo (12), pela primeira partida da final do , foi bastante agitado dentro e fora de campo. O Rubro-Negro venceu o Tricolor por 2 a 1 e leva uma boa vantagem para o último jogo, que será realizado na quarta-feira (15). Ao final do duelo, porém, uma cena chamou atenção: Odair Hellmann, técnico do , ignorou a mão estendida de Jorge Jesus, técnico do , que foi tentar cumprimentá-lo.

Odair se recusou a cumprimentar Jorge Jesus após o jogo, o repertório deve incomodar pic.twitter.com/Ia0WTPw5LV — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) July 12, 2020

A imagem do treinador do Fluminense irritado, precisando ser contido por seus próprios jogadores, além de membros da comissão técnica, foi motivada, de acordo com Hellmann, por uma falta de respeito de um membro da comissão técnica do Fla.

Odair não gostou do pouco tempo de acréscimo dado pelo árbitro no final da partida. Segundo suas palavras, ele foi ao árbitro para falar sobre sua insatisfação com o pouco tempo acrescido ao jogo quando houve o desrespeito.

"Eu fui só falar isso, dos três minutos, aí houve um desrespeito de um membro da comissão técnica do Flamengo. Da mesma que o Diego, que os jogadores me pediram para que a gente tenha calma e respeito, eu falei para eles que iriam me respeitar, iriam respeitar o Fluminense e ele não iria falar o que ele falou. Só isso. E da próxima vez que ele tenha respeito, senão não fica bacana para o esporte e para o grande jogo que foi", falou Hellmann à FluTV ao final da partida.

Embora não tenha citado nominalmente, o "membro da comissão técnica" citado por Odair parece ser João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus no Flamengo. Os dois foram flagrados em uma discussão, com necessidade de pessoas para separá-los.

Por outro lado, Jorge Jesus não comentou sobre a confusão, mas 'alfinetou' o Fluminense. Após criticar a postura do Tricolor na final da , Jesus afirmou que "hoje o time do Fluminense quis jogar para ganhar, foi igual ao Flamengo. O jogo hoje foi mais bem jogado e mais emotivo".

O 'vácuo' dado por Odair em Jesus foi quando o técnico tricolor já estava sendo encaminhado para o vestiário. As imagens já viralizaram nas redes sociais e muitos rubro-negros demonstraram revolta com a atitude do treinador do Fluminense.

Não sei se notaram, Jorge Jesus estendeu a mão para cumprimentar Odair e ele simplesmente ignorou. Toda ignorância, toda soberba terá resposta. A hipocrisia desse time do Fluminense terá o retorno que merece. — cejota (@cejotafla) July 12, 2020

Odair ignorou o cumprimento do Jorge Jesus. Toda soberba será castigada. — Celso Martins 🏆🏆🏆 (@martins_celso77) July 12, 2020