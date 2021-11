O que mudou na taça da Libertadores para 2021

Quem for campeão da Libertadores 2021 vai ter uma honra especial. Diferente de outras edições, a taça que será entregue a Palmeiras ou Flamengo não é uma réplica, mas sim, a original, feita em 1959 e restaurada pela Conmebol na mesma prataria usada em sua confecção 62 anos atrás, no Peru.

Desde 2007, por conta dos danos que foi sofrendo ao longo dos anos, a taça original da Libertadores estava guardada na sede da Conmebol, no Paraguai. No entanto, para a edição de 2021, a entidade máxima do futebol sul-americano restaurou e recolocou em uso o troféu de prata esterlina, que tem mais de 10kg e mede aproximadamente um metro de altura.

"Com o tempo, campeonato após campeonato, viu como havia mudanças, que se percebiam seguramente para aqueles que conhecem a história da Libertadores. Percebi que a Copa estava se transformando, mas já havia um fato anedótico que fez isto acontecer. A Copa já vinha sendo atingida pelo carinho, o apreço e muitas outras coisas que aconteceram ao longo do tempo. Para mim isto tem um valor histórico muito importante e era uma responsabilidade pessoal restaurar de volta para a Copa original", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

E, se nesta edição a taça será entregue ao vencedor, nas últimas, desde 2007, ela sequer é levada às finais para não se danificar mais. A única peça que viajava era a réplica que seria entregue ao vencedor, mas que foi sendo alterada com o passar do tempo. ​​Na primeira versão da taça, a original, o jogador no topo chutava com o pé direito e simbolizava o pontapé inicial de uma partida. No entanto, nas réplicas, o boneco teve sua posição alterada, algumas, por exemplo, trazem um atleta chutando com o pé esquerdo, de forma que estaria encenando a batida de um pênalti.

A grande decisão será neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Tanto Palmeiras quanto Flamengo entram em campo em busca de seu terceiro título da história.