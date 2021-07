Final da Libertadores 2021: quando e onde será a decisão do torneio sul-americano?

A Conmebol decidiu diminuir a distância das datas das finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores para uma semana de diferença

A fase de grupos da principal competição do nosso continente, a Conmebol Libertadores já foi concluída e agora estamos se aproximando da grande final, restando poucos jogos para descobrirmos o grande campeão do torneio. A grande decisão será disputada em novembro deste ano, no Uruguai.

Agora nas quartas de final, quatro times brasileiros seguem vivos na disputada do título: Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. O Fluminense ainda vai disputar sua partida de volta das oitavas de final, após ter seu jogo adiado.

No começo da competição, oito dos 47 times eram brasileiros. O Grêmio ficou pelo caminho ainda na pré-Libertadores; o Santos caiu na fase de grupos (ambos conseguiram vagas na Copa Sul-Americana); e o Internacional foi eliminado nas oitavas de final.

Agora que a final está próxima, a Goal te mostra tudo que você precisa saber sobre quando e onde será disputada a grande decisão.

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2021?

A Conmebol havia decidido inicialmente a data da final para o dia 20 de novembro de 2021, no entanto, a entidade decidiu diminuir a distância das datas das finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores.

A intenção é agilizar o trabalho das empresas contratadas pelo organização, além de diminuir os gastos com o estádio que sediará as duas finais. Portanto, a partida da final da Copa Libertadores será disputada no dia 27 de novembro de 2021.

🏟️🇺🇾 Data confirmada! A final da CONMEBOL #Libertadores 2021 será em 2⃣7⃣ de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. pic.twitter.com/PMPoUbfU5q — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 27, 2021

A organização determinou que a final será realizada no Estádio Centenário, no Uruguai. Vale lembrar que pela terceira edição seguida, as partidas estão sendo disputadas em jogos únicos.

(Foto: Getty Images)

O estádio escolhido não estava na lista inicial de concorrentes que a entidade divulgou semanas antes da confirmação de Montevideo como sede. A lista anteriormente divulgada tinha dois estádios brasileiros, sete argentinos e um equatoriano. Eram eles:

Estádio Libertadores de América - Avellaneda, Argentina

Estádio Presidente Perón - Avellaneda, Argentina

La Bombonera - Buenos Aires, Argentina

Estádio Monumental de Núñez - Buenos Aires, Argentina

El Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, Argentina

Estádio Mario Kempes - Córdoba, Argentina

Estádio Único - Santiago del Estero, Argentina

Beira-Rio - Porto Alegre, Brasil

Morumbi - São Paulo, Brasil

Estádio Monumental - Guayaquil, Equador

O Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da finalíssima da edição de 2022 do principal torneio sul-americano de clubes.