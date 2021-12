O que levou Ronaldo a demitir Vanderlei Luxemburgo do Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Cruzeiro. Após fechar o ano salvando o clube do rebaixamento, o veterano foi desligado do cargo junto com o resto de sua comissão técnica.



A opção foi do novo dono do clube, Ronaldo Fenômeno. O ex-atacante comprou a Raposa por R$ 400 milhões e já começou a promover uma reestruturação no comando do futebol na equipe.



Junto do treinador, o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, que havia acabado de ser contratado, também foi descartado. Mas muitos podem estar se perguntando: o que levou Ronaldo a abrir mão de Luxemburgo e sua comissão?



A razão é simples: dinheiro. Ao assumir o clube, o ex-jogador ficou assustado com alguns contratos e pretende reduzir a folha salarial urgentemente. Desta maneira, optou pelo desligamento de alguns profissional.



A comissão de Luxemburgo, caso fosse mantida, teria um aumento de 59% em seus salários. O treinador e seus assistentes recebiam R$ 220 mil no total em 2021, mas passariam a receber R$ 350 mil à partir da virada do ano.



Ao se deparar com este quadro, Ronaldo preferiu evitar um custo tão alto com a comissão técnica e abriu mão de Luxa. A explicação do Cruzeiro também foi nessa linha: o clube citou que iria, com a saída do ídolo, "adequar as contas à sua realidade orçamentária."



Em declaração publicada em sua conta no Twitter, Luxemburgo citou estar triste com a decisão e que pretendia permanecer no clube, mas acatou a decisão da nova diretoria do Cruzeiro.