Cruzeiro vai pagar o Mattos pelos dois meses trabalhados sem contrato

O Cruzeiro vai pagar Alexandre Mattos pelos dois meses trabalhados no mercado da bola. Ainda sem contrato assinado, o diretor de futebol se responsabilizou pela contratação de nove reforços para o elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

A GOAL apurou com uma pessoa ligada à gestão estatutária do clube, liderada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, que existe uma negociação em curso para que o dirigente seja remunerado pelos serviços prestados nos últimos meses.

Os valores não são revelados, mas há uma conversa para que o executivo seja pago pelo trabalho realizado, sobretudo no mercado da bola. O dirigente buscou ao menos nove reforços na janela de transferências.

Alexandre Mattos foi responsável por conduzir as contratações do goleiro Jaílson, do lateral direito Pará, dos zagueiros Maicon e Sidnei, dos volantes Filipe Machado e Pedro Castro, dos meias João Paulo e Fernando Neto e do centroavante Edu. Ele ainda estavaa em negociação com o defensor Danilo Avelar, o meia Ricardo Goulart, o atacante Janderson e o centroavante Luiz Adriano.

A atual gestão do Cruzeiro se reuniu com os novos acionistas do clube — Ronaldo Fenômeno adquiriu 90% por R$ 400 milhões no último sábado (18) — e definiu que pagará Alexandre Mattos pelo trabalho realizado nos últimos meses.

O diretor de futebol não confirma a apuração da reportagem, mas representantes do clube admitem que o dirigente será pago pelos serviços prestados.

Mattos havia firmado contrato de duas temporadas com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Contudo, foi desligado depois da aquisição do clube por parte de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador não sentia confiança na permanência do executivo no cargo.