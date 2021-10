O que jogadores do Palmeiras e Abel Ferreira disseram após vitória sobre o Ceará

O Alviverde bateu o Vozão por 2 a 1 e quebrou um tabu de 24 anos sem conseguir vencer o adversário fora de casa

O Palmeiras voltou a vencer, desta vez em duelo atrasado válido pela 19ª rodada do Brasileirão disputado nesta quarta-feira (20). Jogando no Castelão, o Alviverde contou com alguns sustos, mas no final das contas conseguiu vencer o Ceará por 2 a 1 – encerrando um tabu de 24 anos sem bater o adversário fora de casa. A partida foi marcada por lances decisivos de palmeirenses que vinham sendo criticados pela torcida nos últimos meses.

Zé Rafael, em belíssima cobrança de falta, abriu o placar para os alviverdes no finalzinho do primeiro tempo. Deyverson e Gustavo Scarpa saíram do banco de reservas para decidirem a vitória do Palmeiras na segunda etapa, com o atacante completando cruzamento do meia. Na reta final, Cleber diminuiu para o Vozão. O resultado levou o Palmeiras a 46 pontos, na terceira posição; o Ceará é o 14º, com 31 pontos.

Scarpa exalta elenco do Palmeiras

Líder de assistências do campeonato, Gustavo Scarpa voltou a decidir a favor de sua equipe e exaltou as opções que o técnico Abel Ferreira tem no banco de reservas.

"Importante estar preparado, independente do jogo que temos para jogar. Mas o importante é a vitória, é bom ter uma sequência de vitórias para voltar a confiança. É um campeonato longo, o grupo é experiente e sabe como funciona o Brasileiro. Espero que a gente consiga voltar a trilhar uma sequência de vitórias", disse ao Premiere.

“Feliz pela assistência e pela vitória. No Brasileirão é necessária muita concentração, principalmente quando os resultados negativos aparecem. Feliz pela vitória e espero que a gente volte a trilhar um caminho vitorioso”, completou o meia.

Abel Ferreira elogia “fibra” do time contra o Ceará

Em sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação coletiva de sua equipe – que também chegou a ter dois gols anulados. Além disso, o português comemorou a entrega defensiva dos alviverdes para recuperarem a posse de bola.

“O jogador brasileiro só joga 50%, só quer jogar com a bola. O jogo é 50% para atacar e 50% para defender. Temos muita qualidade para defender e para atacar e quando fazemos isso, competimos bem”, disse Abel.

“O time me agradou. Me agradou que o Palmeiras ganhou aqui 24 anos depois procurando jogar bem, ser equilibrado e não abdicar do que o time sabe fazer. Que é jogar futebol. Teve coragem para arriscar e é isso que eu peço para eles. O jogo pertence aos jogadores”.