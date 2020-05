O que foi a Tragédia de Superga, que vitimou o time do Torino?

Há 71 anos, a queda de um avião tirou a vida do grande time do Torino, clube que nunca mais voltou a ser o mesmo e viu a Juveventus reinar em Turim

4 de maio é uma data de tristes lembranças para o futebol, mas principalmente para os torcedores do . Há exatos 71 anos, um dos eventos mais trágicos da história do esporte aconteceu na cidade de Turim. O avião da Avio Linee Italiane, que transportava, entre outras pessoas, o elenco do Torino, colidiu com a Basílica de Superga, culminando na morte de todos os passageiros do vôo.

O evento por si só já seria uma tragédia, mas o fato de aquele ser um dos times mais importantes da história do clube acabou marcando um antes e um depois no futebol do país. Entre 1945 e 1949, a equipe do Toro foi campeã da italiana quatro vezes, com o grupo de jogadores que formava a base principal da seleção Azzurra, que se preparava para disputar a de 1950, no .

No incidente, um total de 18 jogadores perderam a vida, além de dois membros da comissão técnica, dois dirigentes e mais três jornalistas.

A lista de jogadores que morreram naquele dia foi composta por: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Émile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo Martell Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti e Július Schubert.

Na época, em solidariedade ao Torino, o grande time do , que contava com craques como Alfredo Di Stéfano, Amadeo Carrizo e Ángel Labruna, viajou à para realizar uma partida amistosa em benefício dos dos parentes das vítimas. O encontro estreitou a relação entre os dois clubes, que se mantém até os dias de hoje.

Mas a verdade é que depois daquele fatídico dia o Torino nunca mais conseguiu ser o mesmo. Embora o clube ainda tenha conquistado mais um título da Serie A, em 1975/76, e três Copas da Itália, em 1959/60, 1989/90 e 2000/01, o episódio mudou a história do time de Turim.

E hoje, enquanto a conta com um elenco recheado de estrelas lideradas por Cristiano Ronaldo e está de olho em contratações milionárias, a outra metade da cidade se lembra dos grandes ídolos perdidos.