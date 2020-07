Fluminense 1 x 2 Flamengo: Rubro-Negro vence como visitante e larga na frente na final do Campeonato Carioca

O largou na frente diante do no jogo de ida da final do 2020. O venceu o arquirrival por 2 a 1, na tarde deste domingo (12), no Maracanã. Pedro e Michael marcaram para o visitante. Evanílson marcou o único gol do no confronto.

O jogo da volta será na próxima quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O mando de campo será do Flamengo, que venceu a (primeiro turno do Campeonato Carioca). A partida deste domingo (12) teve mando do Fluminense, campeão da .