O que fez Mano Menezes recusar Corinthians para seguir no Internacional

Treinador tem multa rescisória de R$ 1 milhão, e Timão estava disposto a quitá-la para tirá-lo do Beira-Rio

Mano Menezes ficou balançado com a proposta feita pelo Corinthians no fim da semana passada — os paulistas estavam dispostos a pagar quase o dobro do que ele recebe no Beira-Rio. No entanto, optou pela sequência no Internacional por causa da ótima relação com torcida e diretoria, como soube a GOAL.

O treinador entende que o Colorado foi responsável por abrir as portas em um momento de dificuldade na carreira. O técnico deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro de 2021. Depois de sete meses fora do mercado, recebeu convite do Inter para assumir o time — ele está à frente da equipe desde 20 de abril de 2022.

A gratidão ao Internacional e a boa relação com a torcida — ele recebeu carinho de torcedores antes e depois da partida contra o Goiás, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro — foram preponderantes para a decisão do treinador.

A multa rescisória de R$ 1 milhão não era tratada como empecilho para o Corinthians. O clube, inclusive, estava disposto a pagar o valor para tirá-lo do Beira-Rio. Esta era uma promessa do presidente Duílio Monteiro Alves ao estafe do treinador.

Mesmo balançado, Mano Menezes avisou à diretoria do Corinthians que pretende cumprir o contrato com o Internacional. O treinador tem vínculo com os gaúchos até 31 de dezembro de 2023.

Sem acordo com Mano Menezes, que já era tratado como uma segunda opção e só foi procurado porque Roberto de Andrade deixou a gestão atual, o Corinthians fez contato com Roger Machado e chegou a encaminhar a contratação do técnico. No entanto, diante da repercussão negativa na torcida, a cúpula optou por desistir do negócio com o treinador. O escolhido foi Vanderlei Luxemburgo, que já treinará a equipe contra o Independiente Del Valle, do Equador, nesta terça-feira (2), na Neo Química Arena. A primeira opção do Timão era o técnico Tite, que recusou a oferta e pensa em atuar na Premier League a partir de julho.