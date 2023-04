Corinthians faz contato e tenta tirar Mano Menezes do Internacional

Conversas estão acontecendo, e treinador pode ter a sua terceira passagem pelo clube do Parque São Jorge

O Corinthians entrou em contato com Mano Menezes para tentar a contratação do treinador para a sequência da temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

O negócio é considerado difícil por Mano estar empregado no Internacional, mas a possibilidade existe. Uma reunião com a diretoria colorada nas próximas horas não está descartada, e o treinador pode sim pedir para deixar o clube.

Mano chegaria para a terceira passagem pelo clube do Parque São Jorge, onde esteve entre 2008 e 2010 e 2014. No clube, foi campeão da Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Antes de Mano, o Corinthians ouviu a recusa de Tite, considerado o plano A em qualquer circunstância. O treinador, porém, quer treinar um clube da Europa e não pretende trabalhar no Brasil em 2023.