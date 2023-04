Corinthians encaminha acordo com Roger Machado para a vaga de Cuca

Roger Machado deve assinar contrato até dezembro deste ano, quando será encerrado o mandato do presidente Duilio Monteiro Alves

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do técnico Roger Machado. Depois das negativas de Tite e Mano Menezes, a diretoria alvinegra avançou nas tratativas com Roger. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. O ex-comandante do Grêmio não assume uma equipe desde setembro da última temporada.

Uma vez confirmada a contratação, a diretoria do Corinthians pretende que Roger Machado estreie já na próxima terça-feira (2), quando a equipe encara o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O técnico Cuca deixou o comando do Corinthians na última quarta-feira, mesmo após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Cuca dirigiu a equipe por apenas duas partidas. O Corinthians entrou em contato com Tite e, posteriormente, Mano Menezes. Mas os treinadores recusaram os convites.



Roger tem passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.