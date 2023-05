Por que o Corinthians negocia com Vanderlei Luxemburgo para cargo de treinador

Treinador foi procurado para conversar sobre a possibilidade de ida para o CT Joaquim Grava; negócio deve evoluir ainda nesta segunda-feira

Após a desistência de Roger Machado por causa da repercussão negativa, o Corinthians passou a negociar o retorno de Vanderlei Luxemburgo, técnico que fez sucesso no clube em 1998, como soube a GOAL. As informações foram inicialmente publicadas pelo ge.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Cruzeiro, em dezembro de 2021, o treinador foi consultado nos últimos dias e está disposto a trabalhar no Parque São Jorge — a ideia é que ele assuma o time até dezembro de 2023. Houve novas conversas na manhã desta segunda-feira (1º). A busca pelo treinador ocorre por causa da falta de opções no mercado. O técnico não estava no topo da lista de preferências do clube.

O Corinthians fez ao menos três investidas antes de definir pelo nome de Vanderlei Luxemburgo. A princípio, Tite era o nome preferido, mas o técnico tem predileção por um convite da Europa e espera que ele venha durante a janela de transferências de julho. Mano Menezes foi procurado, mas recusou a proposta corintiana — ele tem multa rescisória de R$ 1 milhão no Internacional, clube com o qual tem contrato até dezembro. Por fim, Roger Machado teve a contratação encaminhada, mas a diretoria desistiu do negócio por causa da rejeição da torcida.

Sem o trio inicialmente procurado, Vanderlei Luxemburgo passou a ser uma opção. O veterano de 70 anos sofre com rejeição de parte da diretoria, mas é visto como o nome ideal pelo presidente Duílio Monteiro Alves. O técnico, inclusive, já demonstrou interesse em trabalhar no Timão novamente. Ele acredita que pode fazer o elenco render ao máximo e transformá-lo em uma das potências no futebol brasileiro. O principal receio do presidente Duílio Monteiro Alves é que haja rejeição sobre o comandante no CT Joaquim Grava. Se houver um movimento semelhante ao de Roger Machado, o clube pode desistir de avançar nas tratativas.

Vanderlei Luxemburgo já foi contatado e avisou que está disposto a voltar ao futebol — ele pensava em se candidatar a senador da república no estado do Tocantins em 2022, mas desistiu de atuar na política. O Corinthians está à procura de um treinador desde que Cuca decidiu pela saída do Parque São Jorge, na última quarta-feira, quando a equipe venceu o Remo pela Copa do Brasil.

O Corinthians ainda avalia outros nomes enquanto Danilo, que comanda a equipe sub-20, atua como interino. Ele, inclusive, deve ficar no banco de reservas na partida contra o Independiente Del Valle, do Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores — a partida será na próxima terça-feira (2), na Neo Química Arena, em São Paulo.